Los inversores de Brødrene Hartmann AS instan a los accionistas a oponerse a la propuesta de exclusión de bolsa

También insisten en ponerse en contra a la posterior oferta pública de adquisición. Además, la OPA de Thornico Holding infravalora sustancialmente la empresa VN Capital Management LLC, asesor de inversiones de un fondo que posee aproximadamente el 1,6% de las acciones ordinarias de Brødrene Hartmann acumuladas desde 2021, se opone a la recientemente anunciada exclusión de cotización y posterior oferta pública de adquisición.

VN Capital anima a otros inversores minoritarios a votar en contra de la propuesta de exclusión de cotización de Brødrene Hartmann en la junta extraordinaria de accionistas de la empresa que se celebrará el lunes 16 de octubre y a hacer saber al Consejo de Administración que la oferta de 300 coronas danesas por acción de Thornico Holding es inaceptable e infravalora drásticamente el negocio líder mundial de envasado de huevos.

"La exclusión de cotización de las acciones de Brødrene Hartmann perjudica a los inversores minoritarios al privarles de liquidez y no es más que un mecanismo diseñado para obligar finalmente a los accionistas a vender a la familia Stadil a un precio rebajado, lo que es especialmente atroz ya que muchos de nosotros querríamos seguir siendo propietarios de una empresa tan próspera y de primera categoría. Esta transacción entre partes vinculadas crea un enorme conflicto de intereses con el Consejo de Administración. Nos opondremos firmemente a cualquier intento de vender la empresa a sus accionistas minoritarios a cambio de unos céntimos", declaró James Vanasek, director de VN Capital.

"Un precio de compra de 300 coronas danesas por acción valora la empresa a un múltiplo de sólo 4,9 veces el valor de empresa en relación con el EBITDA de los últimos doce meses, que está temporalmente deprimido debido a presiones de costes sin precedentes en los dos principales insumos de la empresa, la energía y la pasta de papel, que ahora están remitiendo. Los accionistas han mostrado paciencia mientras la empresa ha superado la pandemia del virus Covid-19, las perturbaciones debidas a la guerra en Ucrania y las crisis energéticas que afectan a Europa, y esperan que su paciencia se vea recompensada a medida que Hartmann vaya superando estos retos. Las empresas superlativas, las mejores de su clase, como Brødrene Hartmann, suelen cotizar a 8-10 veces EV/EBITDA, y la aplicación de este múltiplo a un nivel de beneficios más normalizado demuestra que la empresa vale el doble de lo que la familia Stadil ofrece pagar por ella", añadió Don Noone, también director de VN Capital.

"No nos cabe duda de que si las tornas cambiaran y un fabricante de envases de huevos de la competencia ofreciera a los Stadil este precio tan bajo por sus acciones, la familia ni siquiera consideraría semejante ganga. Si el Consejo de Administración desea maximizar el valor para los accionistas, debería llevar a cabo un proceso de venta exhaustivo y sólido en lugar de entregar la empresa a los Stadil en un trato de favor que abandona sus obligaciones fiduciarias", dijo el Sr. Noone.

Teniendo en cuenta este punto de vista, VN Capital está explorando todas sus opciones legales en oposición a la propuesta de exclusión y posterior oferta pública de adquisición y VN Capital anima a otros accionistas minoritarios a rechazar la propuesta en la junta extraordinaria de accionistas.

Es importante señalar que un no voto es efectivamente un voto a favor de la exclusión de bolsa y la oferta pública de adquisición. Se insta a los accionistas que estén de acuerdo con la opinión de VN Capital a que no permanezcan pasivos, sino que voten activamente no a las propuestas.

Sobre VN Capital Management

VN Capital Management, LLC es una empresa registrada de asesoramiento de inversiones con sede en Nueva York, fundada en 2002 por P. Donnell Noone y James T. Vanasek. La empresa gestiona un fondo de cobertura que mantiene una cartera concentrada de acciones de pequeña capitalización.

Acerca de Brødrene Hartmann A/S.

Hartmann es el primer fabricante mundial de envases de fibra moldeada para huevos y líder del mercado de envases para frutas en Sudamérica y la India. El grupo es también el mayor fabricante mundial de tecnología para la producción de envases de fibra moldeada. Fundada en 1917, Hartmann tiene su sede central en Gentofte (Dinamarca) y cuenta con una plataforma de producción formada por 15 fábricas en Europa e Israel, América del Norte y del Sur, India y Rusia (en proceso de discontinuación).