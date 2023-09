Autoocupació participa en el Global Entrepreneurship Congress 2023

Autoocupació ha liderado la delegación española, que ha contado con la participación de instituciones españolas de referencia como Deusto y Leitat Autoocupació ha participado estos 19, 20, 21 y 22 de septiembre en el Global Entrepreneurship Congress (GEC), que este año se ha celebrado en Melbourne (Australia) y ha acogido a más de 4.000 emprendedores y expertos de 200 países.

El Global Entrepreneurship Congress se celebra desde 2009 en diferentes ciudades en todo el mundo con un único objetivo: crear un único ecosistema emprendedor global, una comunidad mundial de emprendedores y de aquellos actores que los apoyan.

Esta cita anual ofrece a los emprendedores la oportunidad de compartir sus nuevos modelos de negocio y de conectar con mentores e inversores que les ayuden a escalarlos. Pero también promueve la conexión de los líderes de los ecosistemas emprendedores y de los representantes de los gobiernos para compartir nuevos modelos de intervención que fomenten el espíritu emprendedor y eliminen barreras para incentivar y facilitar la creación de empresas.

Este año el programa ha contado con actividades dedicadas a temáticas tan diversas como los nuevos modelos de negocio derivados de la inteligencia artificial, las iniciativas emprendedoras para luchar contra el cambio climático, las oportunidades para emprender en el espacio, la construcción de comunidades locales de emprendedores, la educación del espíritu emprendedor o la igualdad de oportunidades para emprender, entre otros.

Autoocupació lidera la delegación española

Un año más, Autoocupació ha liderado la delegación española, una de las más numerosas de la Unión Europea, que cuenta con la participación de instituciones españolas de referencia como Deusto, Leitat o Business Angels Network Catalunya, así como de emprendedores, inversores, mentores e investigadores.

Durante el congreso, Autoocupació ha participado en diferentes conferencias. En la conferencia Supporting Founders on the Front Line, Neus Gorina ha expuesto la experiencia de la fundación con la Startup Huddle Barcelona, exponiendo cómo se lleva a cabo y los retos a los que se enfrenta. Gorina también ha participado en la conferencia Founders of the Future: How to Drive Inclusive Youth Entrepreneurship, explicando la labor de Autoocupació en el acompañamiento de jóvenes emprendedores.

Albert Colomer, presidente de Autoocupació, ha participado también en la Global Business Angels Network (GBAN), en representación de la red europea de Business Angels. Allí ha expuesto el crecimiento de la inversión early stage pospandémico de más de un 50%, llegando a un importe de 1.5 billones de euros anuales.

También ha sido finalista en los premios Compass Award por la Global Entrepreneurship Week 2022, y Albert Colomer y Neus Gorina han participado en la ceremonia de la entrega de premios.