Repara tu Deuda Abogados cancela 65.000€ en Santander (Cantabria) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora, con un hijo a cargo, no podía hacer frente a sus deudas con los ingresos que tenía El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander (Cantabria) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de 65.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la concursada se encontraba en una clara situación de sobreendeudamiento. No podía hacer frente a todo con sus ingresos, sólo cubrir sus gastos más esenciales y necesarios y los de su hijo a cargo. Por esta razón, decidió empezar el proceso para acogerse a esta legislación y empezar una nueva vida económica desde cero".

La Ley de Segunda Oportunidadfue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Aunque hay todavía cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez más personas acuden a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Por esta misma razón, las sentencias de los casos en los que ha participado Repara tu Deuda Abogadosquedan publicadas, a disposición de cualquier interesado en consultarlas.

Se trata del despacho de abogados que más deuda ha cancelado a sus clientes gracias a la aplicación de esta legislación. Y es que, desde sus inicios en septiembre del mismo año 2015, ha superado ya la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

