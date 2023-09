Medik8 y Perricone MD explican qué cantidad de cosméticos puede absorber la piel

Existen teorías que afirman que el rostro solo puede absorber un máximo determinado de productos, por lo que no tendría sentido aplicar dos o tres sueros en una rutina facial, por ejemplo. ¿Es esto cierto? Varias expertas lo explican Cuando aparecen tutoriales de cosmética en los que los pasos se acumulan, muchos se llevan las manos a la cabeza, explicando que no tiene sentido utilizar tantos productos porque la piel es capaz de asimilar, solamente, una determinada cantidad de ellos. Es lo que algunos denominan Tasa de Absorción de la Piel, un concepto que en realidad no está formalizado, pero que sirve para entender esta situación. ¿Tiene la piel un máximo de absorción? Sí, eso es cierto, pero como suele ocurrir, con muchos matices: "la piel tiene un máximo de absorción de cosméticos, pero esto no va determinado por la condición del tejido cutáneo en sí, sino por los cosméticos que apliquemos y en qué orden lo hacemos. Es primordial saber cómo aplicar los productos y por cuales optar en cada paso para que esa tasa pueda ser mayor o menor", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. ¿Cómo saber cuál es nuestra tasa de absorción y cómo sacar el mejor partido a la rutina de cuidado diaria?

¿Qué determina que la piel ya no pueda absorber más?

Analizándolo en detalle, resulta que no es que la piel tenga en sí una tasa de absorción y la cantidad de cosméticos que puede llegar a absorber depende de dos factores: "por un lado, es fundamental cómo preparamos la piel para que absorba mejor. Una piel acondicionada y preparada es más receptiva a mayor cantidad de productos", explica la directora técnica de Omorovicza, Estefanía Nieto. A ello, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, añade que: "lo segundo a tener en cuenta son los productos que aplicamos. Si se usan texturas acuosas, la piel puede absorber mucho. Si son texturas oleosas, se crea un efecto barrera que impermeabiliza la piel y no permite que pueda asimilar más".

¿Cómo ampliar la tasa de absorción?

Lo fundamental para que la piel pueda absorber más productos está en ir preparando bien el tejido para que esté más receptiva. ¿Cómo se consigue? "Haciendo una doble limpieza para que la piel esté libre de impurezas, con exfoliación continuada y utilizando productos que ayuden a regenerar para evitar que las células muertes se acumulen en superficie", explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Aparte de ello, como la clave también estaba en usar los productos con maestría, Natalia Abellán, directora técnica de Ambari apunta: "Es importante utilizar productos con texturas adecuadas con los que se pueda jugar a hacer capas. En este sentido, siempre se debe ir de lo más ligero y acuoso a nivel molecular, avanzando hacia texturas más nutritivas y oleosas". Y es que, si se empieza todo con sérum en aceite, por ejemplo, es posible que éste cree una película en la piel que impida que pasen otros sueros.

¿Cómo hacer las capas adecuadamente?

Yendo siempre de menor a mayor en la escala de lo acuoso a lo oleoso. Es por este motivo por el que "los tónicos y los sueros humectantes se suelen recomendar al inicio de la rutina. Productos ricos en ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida, etc. siempre deben ir primero", defiende Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Siendo lo más importante equilibrar e hidratar, "después, avanzaremos hacia productos con mayor peso molecular, es decir, que su molécula sea más grande y penetre menos en la piel. En este sentido, se puede encontrar con determinados sueros de vitamina C, derivados del cobre, con péptidos… aquellos que quizás sirvan para atender preocupaciones más concretas". Por último, todo aquello que sirva para retener los activos en la piel es lo que generará la barrera, creando una película. Sí, impedirá que perdamos hidratación, por ejemplo, pero también que entren otros activos. "Por ello, deben ser los últimos productos de la rutina, aquellos que aportan mayor emoliencia, ricos en ingredientes como la manteca de karité, el escualano o las ceramidas, por ejemplo", expone Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique.

Aun así: ¿tiene sentido aplicar tantos productos?

¿Aumentar la Tasa de Absorción de la Piel puede tener sentido? Desde luego, choca con algunas tendencias actuales como la del ayuno cosmético o la del skinimalism. Sin embargo, la respuesta es clara: depende. ¿Y de qué depende? "De cada persona, estilo de vida, tipo de piel y, sobre todo, de lo que quiera conseguir en su piel. Si alguien quiere resolver muchas preocupaciones y viene de una piel poco acondicionada, se verá beneficiada de rutinas completas de muchos pasos, como la coreana", establece Marta Agustí, experta en cosmética y asesora de rutinas en Purenichelab.com. Sin embargo, también se puede encontrar con lo que se conocen como pieles borrachas. "Las pieles borrachas son aquellas que aplican más productos de los que necesitan y, por ello, la piel se satura y empieza a dar problemas. En estos casos, es mejor la ley del menos es más", confiesa Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. ¿La conclusión? "Aumentar la Tasa de Absorción de la Piel dependerá de los objetivos que se tengan, las necesidades del tejido cutáneo y las preocupaciones que se deseen resolver con la rutina de cuidado", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

