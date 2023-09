Javier Écija y Beatriz Martínez se imponen en la 'II The Cañamon Bike Race' de Budia

Se disputó este domingo, en un circuito tan bello y perfecto para la práctica del MTB como duro. El recorrido fue ampliamente laureado por los bikers. Segundo se clasificó Carlos Hernández, con el mismo tiempo del ganador, el sacedonero Javier Écija. En féminas, volvía a la competición del Circuito María Sancho, después de su reciente maternidad. Fue segunda tras la cifontina Beatriz Martínez

Javier Écija y Beatriz Martínez se han impuesto este fin de semana en la general de la 'II The Cañamon Bike Race', disputada en Budia, que, al mismo tiempo ha sido la sexta prueba del Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara. Ya solo quedan dos citas para completarlo, que llegarán en Pastrana (8 de octubre) y Mondéjar (22 de octubre).





Organizada por el Club Alcarria Racing Bike y por el Ayuntamiento de Budia, con una participación de 150 bikers, la carrera, puntual como siempre, salía a las 9:30 horas de la mañana desde la Plaza Mayor de la localidad alcarreña. La cuenta atrás la hacía David Nicolás, su alcalde. El día era perfecto para la práctica del MTB, con sol y una temperatura de 15ºC a esa hora. A lo largo de la mañana subía notablemente, hasta superar los 25 durante la entrega de los trofeos.





Los bikers comenzaban, como en 2022, a pedalear en dirección a El Olivar ascendiendo por la tradicional subida de la Fuente Larga. Sin embargo, la organización ha variado el recorrido por completo con respecto a la primera edición. Aprovechando la privilegiada orografía y naturaleza del lugar, en vez de encaminarse hacia Gualda y Trillo, en esta ocasión el recorrido lo hacía hacia El Olivar, Durón, Auñón, Berninches y Alhóndiga, antes de regresar a la meta de Budia. El trazado era aplaudido de manera general por los participantes en meta, a pesar de su dureza. En todo caso, y como en cada carrera del circuito de la Diputación, hubo dos opciones. La ruta larga, de 59 kilómetros, acumulaba un desnivel positivo de nada menos que 1.450 metros, mientras que la corta, notablemente más suave, contaba con un desnivel de 400 metros.





El primero en llegar a la meta era Javier Écija (Bike Time). Paraba el crono en 2h. 29´17", escoltado por el madrileño Carlos Hernández (Cross Chicken CDE), que no le disputó la victoria en la última subida a Plaza Mayor de Budia y calcó su tiempo. "Hemos salido tranquilos. Sabíamos que el recorrido era duro y que había que guardar fuerzas para el final, para que el último tramo no se hiciera bola", afirmaba después de la llegada el ganador. Los favoritos rodaron en grupo hasta la subida a El Olivar. "Cuando hemos llegado al alto, sabía que tenía que entrar el primero en la siguiente senda. He apretado para conseguirlo, y a mi rueda se ha metido Carlos Hernández", continuaba el a la postre vencedor. Arriesgando en la bajada como suele, el sacedonero, con el madrileño siguiendo su estela en las trazadas, logró distanciarse en unos segundos que luego, relevándose, el dúo ha sabido conservar hasta la meta. Habiendo cumplido este sábado 24 años, "Carlos me ha regalado la victoria", afirmaba el chaval en la Plaza Mayor de Budia. "Llevo muchas batallas disputadas con él. Le aprecio mucho. Y le agradezco el detalle", añadía. Sobre el trazado de la 'The Cañamon Bike Race' y la organización, Écija sólo tenía palabras de elogio. "El recorrido me gusta mucho. Conozco bien la zona, está cerca de mi trabajo y de mi pueblo. Estaba perfectamente marcado y la organización ha sido impecable", terminaba.





Carlos Hernández señalaba en meta que el desarrollo de la carrera de ayer era similar a la última, disputada en Brihuega. "Javi y yo hemos dado caña desde el principio, a relevos, y hemos logrado llegar así a meta, una vez más", resumía. Al madrileño le gustó la carrera. "Vamos tan rápido, que no nos da tiempo a percibir lo bonito que es el paisaje. Hemos pasado por sitios con vistas preciosas, en los que era inevitable pensar en parar a tomar algo", contaba. El hoy segundo remarcaba también la dureza del trazado, "con rampas duras y muy largas, y bajadas técnicas". Asimismo, Hernández destacaba que Écija "me ha ido mostrando las trazadas en los descensos", asegurando que, en solitario, "hubiera bajado mucho más lento". Por último, el biker madrileño agradecía también su esfuerzo a la organización. "Estas carreras no se podrían llevar a cabo sin el esfuerzo de gente altruista que dedica su tiempo libre a señalizar y a la logística de las pruebas, y, en definitiva, a fomentar el deporte", terminaba. Hernández volverá al circuito para participar en la prueba de Pastrana, el próximo 8 de octubre.





A 1´48" llegaba un clásico del Circuito de Guadalajara, Oscar Chicharro (TT Carbon Wheels), que ha hecho pódium en la general por primera vez desde que lleva participando en él. Feliz por su clasificación, comentaba en meta que "la carrera ha sido brutal, con mucho desnivel, bajadas y subidas técnicas, hoy incluso un poco más por últimas las lluvias, que ha arrastrado piedras". Chicharro, Néstor Gómez y Oscar Cortés conformaron un grupo de veteranos en persecución de los dos primeros, también a relevos, que nunca se rindió, y que incluso llegó a tenerlos a la vista. "En la última bajada, íbamos los tres perseguidores acalambrados. He podido sacar unos metros de distancia a mis compañeros. Aún no se cómo he podido terminar la última subida a Budia", afirmaba.





Chicharro, recién superada una lesión de rodilla, no tenía grandes esperanzas en esta carrera. Sin embargo, ayer hacía su mejor puesto de siempre. "Un diez para la organización y para el recorrido", terminaba, poco antes de subir al pódium.





Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim) lograba su quinta victoria en las seis pruebas en las que ha participado en esta edición del Circuito. Sólo se le ha resistido el primer puesto precisamente en su pueblo, en Cifuentes. "La carrera ha sido muy distinta a la del año pasado. Me ha gustado más. Han mejorado el recorrido, pero también ha sido más dura en cuanto a distancia y desnivel", señalaba en meta. Su estrategia era la de salir sin mirar atrás, marcando distancia desde las primeras subidas. La cifontina no tuvo rival. Paraba el crono en 3h 15´08". Como el resto de participantes, Martínez destacaba el trabajo de la organización. "Los avituallamientos estaban perfectamente ubicados, para hacer descanso, y la señalización y los tracks eran exactos", señalaba. La virtual vencedora del Circuito en féminas 2023 también destacaba la idoneidad de La Alcarria y de Guadalajara para la práctica del MTB. "La Alcarria, ¡qué bonita y qué dura es! Hay sendas y caminos increíbles. Pistas largas, subidas duras, sendas con flow, otras más técnicas… Lo tenemos todo para este deporte", terminaba. Segunda era María Sancho (Independiente), que regresaba hoy al circuito, después de su maternidad, con un tiempo de 3h 27´15".





El gran Carmelo Gómez, líder en la categoría de veteranos, y otro habitual del Circuito, ganaba la carrera en su categoría, llegando a Guadalajara, como siempre, desde la localidad soriana de Almazán. "El recorrido ha sido duro, pero muy bonito, con un paisaje precioso. En todo caso, nada distinto a lo que se ve en otras carreras. En BTT, los circuitos son cada vez más exigentes", señalaba en meta. Como el señor de este deporte que es, destacaba la diversidad del trazado, "con llanos, bajadas, subidas de mucho desnivel… muy divertido" y reconocía el trabajo de los organizadores. "El mérito lo tienen quienes preparan los circuitos, los que esperan en los cruces o atienden los avituallamientos", decía el soriano que, si tiene que elegir en alguna carrera, se decanta siempre por la de Guadalajara. "El ambiente y la gente no tienen nada que ver lo que hay en otros lugares", señalaba sobre un Circuito que se precia de contar con él.





Antonio del Castillo, el director de carrera, comentaba al final de la carrera que "este año hemos decidido cambiar, respondiendo a la petición de los bikers, que nos reclaman recorridos cada vez más técnicos. El de esta edición, lo tenía todo: dureza, caminos limpios, senderos técnicos de bajada, subidas increíbles, por largas y por duras… Y en meta nos están diciendo que ha gustado bastante", señalaba. Además, la organización ha querido también mostrar el espectacular paisaje de una Alcarria recién llovida, que se mostraba verde y azul, preciosa. Del Castillo recordaba que la organización ha contado con 40 voluntarios que han cumplido perfectamente su papel. "Sin ellos, sería imposible. Gracias a todos", afirmaba el director.





Uno de esos voluntarios era David Nicolás, alcalde de Budia. "El recorrido es muy bonito y las vistas, preciosas. Me siento un colaborador más de esta carrera, que ha llenado el pueblo gracias, precisamente, a la ayuda de mucha gente. Me siento orgulloso de cómo Budia se ha volcado con la organización, y, por lo tanto, también de los voluntarios", añadía el regidor, que daba las gracias a la Diputación Provincial por su aportación.





Bikers y acompañantes han podido reponer fuerzas en la llegada con un suculento bocadillo de chorizo de la olla y un refresco, en la Plaza Mayor de Budia. Apoyando a la organización han estado voluntarios de Protección Civil de Guadalajara (vehículo de rescate y vehículo sanitario), Guardia Civil, operarios del Ayuntamiento de Budia, y cuarenta voluntarios de la localidad, encabezados por el propio alcalde. La coordinación del circuito le ha correspondido a Eload Team, que una vez más, ha hecho un trabajo impecable antes, durante y después de la prueba, puesto que las clasificaciones estaban en internet prácticamente en tiempo real.





Recorrido

La carrera salió, como el año pasado, de la Plaza Mayor de Budia en dirección a El Olivar subiendo por la cuesta de la Fuente Larga. Llegando a la Ermita de El Olivar, giraba para bajar por un sendero técnico y divertido conocido como La Senda del Garduño. La carrera cruzó el pueblo de Durón por su parte alta, para comenzar desde allí la subida hasta el lavadero de El Olivar. Justo allí se dividía la ruta larga y la corta, y comenzaba una bajada en dirección al pantano de Entrepeñas. Llegando al final de la senda, el recorrido giraba hacia la derecha para comenzar una subida por un sendero sinuoso que en algunos tramos obligó a los bikers a echar el pie a tierra. Seguidamente llegaban al municipio de Alocén para, una vez atravesado el pueblo por sus calles, ascender por una dura pendiente asfaltada, hasta coronar el alto de Berninches y llegar, a continuación, en bajada, hasta la Vega del Rio Arles. Los pueblos de Auñon y Alhóndiga, donde estaba situado el avituallamiento, han sido los siguientes hitos del trazado. Por fin, saliendo de Berninches donde se cruzaba el pueblo en dirección a su Punto Geodésico Nacional para atravesar de nuevo la GU-998 durante 400 metros, los ciclistas accedían al municipio de Budia por una bajada por un sendero técnico y una bonita zona de Vega hasta las inmediaciones de la Plaza Mayor donde finalizó la prueba.





Todas las categorías

En Sub 23, el vencedor ha sido Alex González (2h 45´11"); En Elite, Javier Écija, con 2h 29´17"; en Máster 30, Rafael Revuelta (2h 34´06"); en Máster 40, Oscar Chicharro (2h 31´05"); en Máster 45, Iván Corral (2h 45´57"); en Máster 50, Aurelio Mayoral (2h 41´57"); en Veteranos, Carmelo Gómez (2h 53´27"); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (3h 15´28"). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Antonio Calvo (1h 12´05"), y en Cadetes, se ha impuesto Mateo Alcivar, con un tiempo de 1h. 09´36". El equipo ganador de la competición ha sido el Flop CMC SAPIM. En E-Bike, el ganador ha sido Ionut Tudose, con un tiempo de 2h 40´34".





