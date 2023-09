Fersay muestra cómo conservar en óptimas condiciones un congelador

Fersay, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, ha seleccionado y dado a conocer sus mejores consejos para mantener un congelador en buen estado. Estas son sus principales recomendaciones En muchas ocasiones, los propietarios de electrodomésticos se han enfrentado a un problema común: la acumulación de escarcha en las paredes de sus congeladores. Este fenómeno se produce cuando el aire cálido y húmedo del entorno entra en contacto con el ambiente frío del congelador, dando lugar a la condensación y la formación de hielo en sus superficies internas.

El mantenimiento de una temperatura interior ideal en el congelador puede presentar un desafío para los consumidores, ya que factores como el uso frecuente y las variaciones en la temperatura ambiente pueden influir en su eficiencia. Sin embargo, existen prácticas que pueden ayudar a prevenir este problema y optimizar el rendimiento de estos electrodomésticos esenciales en los hogares.

Con este objetivo, la compañía Fersay, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, ha seleccionado y dado a conocer sus mejores consejos para mantener un congelador en buen estado. Estas son sus principales recomendaciones:

Mantener la limpieza: La acumulación de hielo y escarcha en las paredes del congelador reducen su eficiencia. Es importante limpiar el interior regularmente y asegurarse de que las rejillas de ventilación estén despejadas para permitir una circulación de aire adecuada.

No introducir alimentos calientes: Carrasco de Fersay aconseja: "Es necesario esperar a que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el congelador. Los alimentos calientes generan más humedad, lo que contribuye a la formación de escarcha" afirma Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay.

Verificar el sellado: La puerta del congelador debe cerrar herméticamente. Las gomas o burletes desgastados pueden permitir la entrada de aire caliente y húmedo, lo que aumenta la formación de escarcha.

La importancia de los recipientes: La recomendación de la compañía es utilizar envases herméticos para almacenar alimentos en el congelador y evitar derrames que provoquen más humedad de la adecuada.

Control de la temperatura: Es necesario comprobar periódicamente que el congelador esté configurado a la temperatura adecuada. Idealmente, entre -15º y -22º Celsius. Un ajuste incorrecto puede aumentar la formación de hielo.

Fersay conoce también a fondo cuales son las piezas que suelen romperse en un congelador y cómo resolverlo:

Tiradores: Estos suelen romperse con el tiempo debido al uso constante.

Gomas o burletes: Estas piezas pueden desgastarse y afectar el sellado hermético del congelador.

Termostato: Un termostato defectuoso puede llevar a fluctuaciones de temperatura no deseadas.

Tapas y bisagras: Si las tapas o las bisagras están dañadas, pueden dificultar el acceso y la eficiencia del congelador.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente salen de sus instalaciones mas de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 15 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios, tanto si son para el congelador como para cualquier otro electrodoméstico.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com