Ortodoncia invisible para adolescentes sin brackets, una técnica vanguardista abalada por la experiencia de la Dra. Cristina Viyuela

Para aquellos adolescentes que no quieren usar ortodoncia debido a la imagen poco estética de las ortodoncias fijas tradicionales, las últimas tendencias en odontología han desarrollado una solución innovadora.

El sistema de ortodoncia con alineadores transparentes de Invisalign para adolescentes es una técnica de ortodoncia diseñada especialmente para ellos. El objetivo es alinear sus dientes y conseguir una mordida correcta. Función y estética van de la mano para lograr que los pacientes muerdan correctamente y, al mismo tiempo, tengan una sonrisa bonita y natural. Todo ello sin tener que utilizar los tradicionales brackets.

Los alineadores del Sistema Invisalign son transparentes y removibles. Los llevas puestos todo el día sin que se note, y te los quitas para comer y lavarte los dientes.

Los alineadores transparentes de Invisalign son una solución cómoda, eficaz y estética para los adolescentes, que no tendrán que sufrir las molestias ocasionadas por la ortodoncia fija, tales como: falta de estética, llagas, dolores agudos en los dientes, dificultad en la higiene bucodental, etc.

Cómo funcionan los alineadores transparentes de Invisalign para adolescentes El sistema Invisalign para adolescentes consta de unos alineadores que sirven para tratar todo tipo de maloclusiones, al mismo tiempo que se enderezan dientes torcidos y se cierran espacios entre dientes.

¿Cómo trabajan con Invisalign? Un escaneado 3D de la cavidad bucal, unas radiografías y unas fotografías intra y extraorales servirán a la Dra. Cristina Viyuela para realizar el diseño de sonrisa del adolescente. Tendrá en cuenta lograr una mordida correcta y sacar el máximo partido a la sonrisa del paciente, tratando la sonrisa como parte del rostro, y ultimando los detalles para que resulte lo más estética y natural sin perder su función masticatoria correcta.

El diseño elaborado por la Dra. Cristina Viyuela servirá para fabricar una serie de alineadores transparentes a medida para cada paciente. Su colocación permitirá corregir la posición de los dientes hasta llevarlos al objetivo final. Los alineadores se cambian cada 14 días.

Al tratarse de una ortodoncia completamente transparente, pueden corregir la maloclusión del adolescente con un acabado estético y sin las molestias típicas de la ortodoncia convencional: permiten la higiene correcta, no producen llagas, el dolor es mucho menor o inexistente, puede practicarse cualquier tipo de deporte y tocar instrumentos de viento sin dificultad.

La duración del tratamiento de ortodoncia transparente con la técnica Invisalign para adolescentes depende de cada paciente, sus necesidades y sus objetivos, si bien la duración media se sitúa en torno al año o año y medio aproximadamente.

El éxito de este tratamiento está ligado a la destreza del ortodoncista que realiza el plan de tratamiento virtual de cada paciente: cuanta más experiencia tenga el ortodoncista, mejor será el resultado del tratamiento y menor será el tiempo empleado en llegar al objetivo final. Además, el gusto estético del doctor o doctora es fundamental para que el resultado sea lo más atractivo y natural posible. Cada detalle cuenta.

Beneficios de la ortodoncia transparente con el sistema Invisalign para adolescentes La ortodoncia es un tratamiento que idealmente debe aplicarse en la etapa de crecimiento y la adolescencia: es así posible corregir maloclusiones que no podrán corregirse en la edad adulta, cuando el hueso está ya completamente formado.

Sin embargo, los adolescentes tienden a rechazar este tipo de tratamientos porque muchas veces comprometen su seguridad, comodidad y autoestima. Uno de los principales beneficios de la ortodoncia Invisalign para adolescentes se relaciona directamente con esto: se trata de una opción transparente y cómoda para alinear dientes. Por otro lado, al ser removibles, los pacientes pueden quitárselos para comer o cepillarse los dientes, y volver a colocárselos por su cuenta. Otra gran ventaja para los adolescentes: los alineadores no provocan heridas o aftas como las ocasionadas por los brackets tradicionales.

