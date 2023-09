Los líderes de la Innovación internacional se dan cita en Sevilla en el marco de la gala del Ranking Top Líderes Innovadores

El Edificio Metropol de la capital hispalense sirvió de marco para una cita impulsada por la Universidad Autónoma de Chile y la RBM en colaboración con la Asociación Internacional de Startups, el Diario Latinoamericano y el Diario de Empresa a la que no faltaron personalidades de EEUU, Latinoamérica y Europa La ceremonia contó con la participación de la artista plástica y escultora contemporánea Mercedes Naranjo que ofreció una muestra de su última colección pictórica Texturas. Naranjo es una consagrada artista que a lo largo de su trayectoria ha expuesto sus obras en ciudades europeas como París, Frankfurt, Colonia, Valencia, Sevilla o Cáceres. Así como colaborando es muestras en la red con la Agora Gallery de New York entre otras.

La directora general de Inteligencia Artificial de Google, Pilar Manchón, el titán de las finanzas de Wall Street, el Canciller de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador Carlos Ortega Maldonado, el Gerente del Banco Económico de Bolivia Sergio Asbun, la empresaria y fundadora de Startlite Sandra García de San Juan, los productores de cine de Hollywood Beatriz Levin y Lloyd Levin, la empresaria chilena y considerada entre las 30 mujeres más influyentes de latam Alejandra Mustakis, el canciller de la universidad ECOTEC Roberto Passailaigue o el rector de la Universidad Autónoma de Chile Teodoro Ribera.

La gala reconoció de igual forma el talento innovador de referentes como la Vicepresidenta de El Español Cruz Sánchez de Lara Sorzano, del fundador de la firma de ropa Álvaro Moreno, la empresaria Mónica Gómez Cuétara, el emprendedor Iñaki Berenger, la directora del DES Sandra Infante, la experta en recursos humanos Pilar Jericó, la empresaria y fundadora de CEO de BBES Bisila Bikoko, la escritora experta en tecnología Silvia Leal, la vicepresidenta de la Universidad Siglo XXI de Argentina María Belén Mande o los conferenciantes Cipri Quintas y Víctor Kuppers.

La educación y la innovación fueron reconocidas de igual forma en esta gala en la figura de referentes en este campo como el presidente del MIT Spain Juan Latasa, los CEOS de las escuelas de negocios EADIC, CEUPE y EOBS, Ricardo Carramiñana, Francisco Lamamie de Clariac y Jaime Medel o el centro de formación online Formación Universitaria con más de 150.000 alumnos Ignacio Campoy. Junto con ellos la gala reconoció la labor del presidente de la Corporación Grupo Educativo Neumman Alejandro Núñez, la presidenta de la Fundación Trilema Carmen Pellicer, la confundadora de Teamlabs Berta Lázaro o el rector de la Universidad Olmeca de México Emilio Ygartua de Monteverde. Siendo además la Universidad Isabel I premiada como institución académica innovadora en el año 2023.

La inauguración de la gala contó con la intervención del rector de la Universidad Autónoma de Chile Teodoro Ribera y el director general de la EOI Juan Ignacio Díaz Bidart.

La gala Ranking Líderes Innovadores fue inaugurada por el rector de la Universidad Autónoma de Chile Teodoro Ribera , la cita reunió en el salón de actos del Edificio Metropol de Sevilla el talento innovador a más de 200 asistentes entre premiados e invitados. Se congregaron así durante la velada referentes de la economía, la educación, el emprendimiento, las finanzas, la comunicación, la tecnología o la investigación. Unos premios que tienen como objetivo reconocer y visibilizar el talento pero servir de igual forma como espacio de conexión entre quienes hoy son referentes en sus países en el campo de la innovación. Favoreciendo de esta forma la generación de alianzas y acuerdos cruzados entre los mismos. No por menos, durante los días previos y posteriores a la gala más de cien reuniones directas acreditan el impacto de un ranking consolidado ya en el ámbito internacional como una cita obligada para quienes hoy desde su faceta innovadora, creativa y empresarial impulsan el talento, las oportunidades de progreso y el desarrollo estratégico de sus empresas, organizaciones e instituciones.

Con diez categorías y la entrega de los premios especiales del jurado el Ranking Líderes Innovadores vino a reconocer a diferentes referentes. Así, en el ámbito de mujeres líderes entre otras fueron reconocidas la influencer de 92 años y activista contra el Parkinson Sara Blanco, la CEO de Libelium Alicia Asín o la CEO de Conecta Iberoamérica Yohania de Armas entre otras. El ecosistema startup tuvo la presencia de referentes como el Vipresidente de Big Ban inversores privados y CEO de Pinama Ventures Nacho Alonso, el CEO de First Drop Manu Nieto, el presidente de Uppery Club Francisco Espinosa, el presidente de El Referente y cofundador de Al-Andalus Innovation Venture José María Torrego, la consultora de PwC Leticia Rayas, la CEO de Sinergizate Neus Pelegrí, la General Partner en Next Tier Ventures Patricia Pastor, la directora general de la Fundación Globalcaja HXXII Carla Áviles o la responsable del programa Minerva Gracia Catalina Piñero.

En el ámbito directivo y transformador fueron reconocidos entre otros el presidente de AJE Asturias y director general de AFA Formación Pablo García, el director de Agora Lledó Luis Madrid, el CEO de Allrework Marc Vidal, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caixa María Luisa Martínez, Federico Linares presidente de Ernest & Young, Gines Clemente presidente de Aciturri, Miguel Henrique Otero, Presidente de El Nacional o la empresaria e influencer Marta Emerson.

El impacto social y la vinculación del liderazgo innovador en estos ámbitos también tuvo presencia en el reconocimiento de líderes como Marcos Quevedo, CEO de Aurea Green Gass, Almudena Martorell de la Fundación A la Par, Cristobal Colón presidente de La Fageda, la presidenta de Ansemac Esperanza Fitz, el ambientalista Pancho Campo, la CEO de Aslan Green Solutions Patrizia La Plana o la fundadora de la plataforma RobynGoods Isabella Díaz. Junto a ellos transformadores de la innovación como el Vicerector de la Universidad de Castilla La Mancha Cesar Sánchez, la presidenta del Círculo Orellana Leticia Espinosa de los Monteros, el presidente del Observatorio Internacional de Derechos Humanos Guillermo de Jorge, el presidente de Alastria Miguel Ángel Domínguez , el CEO de Parque Tec México Ron Oliver, el presidente de la Red Industrial innovadora APIA el argentino Rodolfo Games, la presidenta de Fundadoras Lola Bordas o de Inspiring Girls Marta Dorao tuvieron presencia y reconocimiento en esta gala del Ranking Líderes Innovadores.

Los comunicadores y comunicadoras de la innovación también tuvieron presencia en esta gala que reconoció la excelencia de personalidades como Manuel Muñiz , Provost de la Universidad IE, Paloma Mas de Plug And Play Ventures o el periodista director del programa de RTVE Juanma Romero, entre otros.

De igual forma, el Ranking Líderes Innovadores 2023 quiso reconocer en su edición a personas e instituciones referentes en el campo de la innovación y el talento. Así, fueron reconocidos en la gala comunicadores y referentes sociales como David Aguilar 'Hand Solo', el Ayuntamiento de Miranda de Ebro por su contribución a la transformación de un territorio ejemplo en España desde la óptica de la innovación y el desarrollo industrial y logístico, la CEO de Dronak Fabia Silva, el empresario y fundador de Aurora Inteligent Nutrition Fernando Moreno o el inversor y referente de Wall Street Iván Jiménez.

Mención aparte tiene el reconocimiento de todos los líderes y referentes presentes al rector de la Universidad Autónoma de Chile Teodoro Ribera por su liderazgo al frente de una institución académica hoy referente en la educación y capacitación, así como en la investigación, siendo ejemplo no sólo en Chile sino en el ámbito internacional.