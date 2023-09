Look & Find, líder en franquicias inmobiliarias, mejora su presencia avanzada con el Kit Digital

Gracias a los Next Generation, la compañía obtiene más notoriedad online y optimiza su posicionamiento en buscadores Look & Findes laprimera y principal red de franquicias en el ámbito inmobiliario en toda España y cuenta con más de 35 años de experiencia acumulados en este sector. Mantiene un gran compromiso con sus valores fundacionales y conserva una estructura central, diseñada para proporcionar los mejores servicios inmobiliarios a su red de oficinas en todo el territorio español.

Look & Find garantiza la prestación de un servicio profesional, coherente y distintivo para los clientes. Desde la selección de locales y la decoración, hasta la formación del personal y la implementación de tecnología de vanguardia. La compañía proporciona un apoyo integral desde el primer día y su equipo de expertos abarca áreas clave como la expansión, formación, tecnología, marketing y asesoría legal y fiscal, brindando a los franquiciados las herramientas y soluciones necesarias para alcanzar el éxito. La evolución constante de Look & Find, su sólida y reconocida imagen de marca con presencia en todo el país, y, lo más importante, su equipo humano comprometido, que trabaja día a día con el objetivo de seguir siendo líderes en la intermediación inmobiliaria en España, los distinguen en este mercado. La compañía está especializada en la intermediación de propiedades y se dedican a brindar soluciones inmobiliarias de alta calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes.

Se encargan de todo el proceso, desde la valoración precisa de la propiedad hasta la preparación para la venta, incluyendo la creación de un atractivo reportaje fotográfico, la promoción personalizada, la gestión de las visitas, el asesoramiento legal y fiscal. El objetivo es vender el inmueble en un tiempo récord y a un precio justo. La compañía cuenta con una presencia nacional e internacional y más de mil asesores inmobiliarios, que trabajan para ofrecer la mejor solución inmobiliaria a las necesidades de cada cliente.

Look & Find

https://lookandfindbarriodesalamanca.com/