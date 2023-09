Dragoon lanza su nueva tienda online de quemadores de pellets para chimeneas

La empresa se especializa en la venta de quemadores de pellets para optimizar los recursos frente a la leña. También ofrece recuperadores de calor para triplicar la efectividad del fuego y accesorios relacionados Draagoon saca a la luz su nueva tienda online para la compra de quemadores de pellets para chimeneas. Los quemadores de pellets son cinco veces más efectivos que el fuego de la leña. Hay cuatro diferentes tamaños para crear chimeneas más ecológicas: Q10, Q20, Q30 y Q50. Así, permite adaptarse a las necesidades de cada habitación y hogar. Incluso añade la confortabilidad de no tener un gran espacio ocupado por madera, sino que es suficiente con tener estos residuos de madera prensada en sacos.

Los quemadores de pellets son de la marca Qaïto, ganadores de la medalla de oro del concurso Lépine 2011 -concurso anual para inventores franceses- en Francia. Los pellets son restos de madera que provienen de bosques controlados. De esta manera, no se desecha nada. La ventaja de utilizar el pellet para chimeneas es que no ensucian apenas; no como la leña, que después de cada uso hay que limpiar de manera meticulosa la chimenea por la ceniza. La quema de pellet emite menos gases nocivos que la leña y su sistema de ventilación es regulable para que su combustión sea aún más limpia, por lo que su uso es más controlable.

La tienda cuenta también con diferentes herramientas para crear y mantener el calor. Un caso claro es el recuperador de calor que gasta 35W y permite mejorar el rendimiento de la chimenea abierta. Ya que este pasa de entre el 10% y el 12% al 30% con el recuperador de calor. Los recuperadores de calor permiten un ahorro energético del 25%. Este tipo de productos son capaces de sustituir las instalaciones de calefacción debido a su gran potencial para conservar el calor producido por la quema de elementos en chimeneas.

En Draagoon.com también tienen a la venta braseros de jardín, quemadores portátiles para poder usarlos como barbacoa y secadores eléctricos para la ropa. Existen secadores eléctricos para ropa cuyo diseño ha sido optimizado para el secado de botas, de forma que se pueda disponer de este tipo de calzado en perfectas condiciones en las zonas geográficas donde existe más humedad y lluvia.

Esta tienda online saca sus productos a los clientes con gastos de envío gratuitos a Península y tienen la infraestructura para atender al público en varios idiomas a cualquier tipo de solicitud o consulta que se necesite realizar.