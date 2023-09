El Colegio de Ópticos y Optometristas de España recomienda realizar una revisión de la vista para la vuelta al cole

El Colegio de Ópticos Optometristas recomienda hacer una visita al año para no caer en el fracaso escolar Las revisiones oculares deberían realizarse una vez al año tal y como índica el Colegio de Ópticos Optometristas y lo ratifican los profesionales de E-lentillas con su campaña Re-Visión. En caso de encontrarnos en edad escolar esta revisión es mas recomendable al iniciar el curso para así poder detectar cualquier problema y que no se convierta en un obstáculo en el aprendizaje en el futuro. Es cierto, que muchos problemas se pueden detectar prestando atención al comportamiento de los hijos. Algunos ejemplos son dolores de cabeza, guiño de un ojo o acercamientos excesivos a la televisión. De este modo, en la etapa pediátrica pueden originarse problemas con la corrección óptica, lo que conlleva a tasas elevadas de abandono escolar.

Los problemas mas frecuentes son: miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero no hay que olvidar que existen otros problemas como el estrabismo y ambliopía entre otros que pueden detectarse en consulta un óptico. La miopía es el más común y es la visión borrosa de los objetos lejanos. El aumento de ésta se ve reflejado por estilo de vida actual, por lo que se deberían incorporar más actividades al aire libre y un aumento de vitamina D en la alimentación, así como evitar el consumo de grasas saturadas y de pantallas.

Desde E-lentillas quieren colaborar, y por eso han creado la campaña Re-visión, donde proporcionan consejos para cuidar la salud visual. También en breve será posible visitar su óptica de Valdebebas, donde se encuentran los mejores equipos para la detección precoz y será posible ofrecer las mejores soluciones para cada caso. "Nos gustaría centrarnos en la salud visual de los pequeños de la casa", comenta la CEO Patricia Rodriguez.