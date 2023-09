Bambu Lab 3D elige a 3DWorld® como 'Educational Sales & Service Partner' para España

El fabricante de impresoras 3D Bambu Lab ha seleccionado a 3Dworld como su distribuidor para ventas y soporte post-venta del sector educativo en España En apenas un año, Bambu Lab se ha expandido internacionalmente en más de 30 países gracias su velocidad de impresión 5 veces más alta que la de la mayoría de sus competidoras y otras prestaciones como sus nuevos sistemas de calibración por control láser (LIDAR).

Además de vender a través de su propia página web, la empresa de impresoras 3D ha seleccionado cuidadosamente una red de partners a nivel internacional para la venta y el servicio técnico post-venta en el sector educativo. La empresa seleccionada en España, 3DWorld, cuenta con tiendas físicas en Madrid, Barcelona y Murcia.

Las impresoras 3D de Bambu Lab son las únicas que alcanzan una velocidad de impresión de hasta 500 mm/seg (5 veces más rápida que la habitual en el mercado) y que cuentan con una solución multicolor/multimaterial que permite la posibilidad de trabajar con una mayor variedad de materiales técnicos y una temperatura máxima de extrusión de 300º C.

Además, incorporan es el sistema de gestión de impresión multicolor llamado AMS (Automatic Material System) que maneja de forma automática 4 bobinas de filamento de distintos colores o materiales. El sistema AMS está diseñado para encajar encima de la X1 y la P1S permitiendo usar hasta 4 bobinas de filamento simultáneamente. Además, se pueden montar hasta 4 AMS en paralelo de forma que permite trabajar con hasta 16 colores de bobinas de filamento simultáneamente.

Bambu Lab se ha posicionado de forma especialmente rápida en el segmento de impresoras 3D de sobremesa en la franja de precios 600 -1.600€. Tiene 4 modelos: dos de la serie X1 y los más económicos P1P y P1S.

Otra de sus cualidades muy valoradas por los makers o usuarios de impresoras 3D, es que las Bambu Lab tienen un diseño compacto que aprovecha el espacio interior al milímetro, pero sin afectar a su capacidad para imprimir objetos de hasta 25 x 25 x 25 cm, medidas superiores a las de otras marcas.

5 veces más rápidas

Bambu Lab ofrece una velocidad de impresión real de hasta 500 mm/seg. con aceleración de hasta 20 m/seg2 y flujo de hasta 32 mm3/seg. Hasta hace poco, la velocidad estándar de impresión con tecnología FDM en 3D era de 50 – 80 mm/seg. Con este avance, se consigue reducir los tiempos de impresión en 3D a menos de la mitad manteniendo las mismas calidades y garantizando excelentes resultados. Bambu Lab recomienda usar su propio filamento, fabricado especialmente para sus impresoras 3D, por estar testeado y preparado específicamente para extruir a alta velocidad. La enseña advierte de que filamentos de otras marcas que funcionan bien con impresoras convencionales a 50 – 150 mm/seg. pueden no dar los resultados esperados o incluso provocar atascos.

Modelos X1

Los modelos X1 llevan un sistema único de calibración milimétrica dual con 2 conjuntos de sensores independientes y un algoritmo para medir la altura relativa de la boquilla con respecto a la cama. Incorporan tecnología LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging - que se utiliza en drones) y sensores analógicos que intercambian datos mutuamente para conseguir un nivel de precisión muy elevado en la calibración previa a lanzar la impresión 3D. Estos modelos también llevan de serie otros sensores como el de temperatura interior de la cabina para poder controlar la velocidad del ventilador que lo regula, el sensor de fin de filamento, o el sensor de puerta para detener temporalmente la impresión mientras está la puerta abierta.

Precios y tipos

Las impresoras 3D Bambu Lab van dirigidas a distintos mercados como son el doméstico, home & small office; el educativo, ideal para academias y aulas de formación en centros docentes; el profesional, para empresas de diseño y servicios 3D, escuelas técnicas, universidades…; e incluso el sector industrial que requiere soluciones de calidad para prototipado de piezas hechas con materiales especiales como fibra de carbono, ASA o Nylon ya que también los extruye perfectamente. Además, sus impresoras tienen precios muy asequibles, siendo la más cara de ellas inferior a los 2.000€.

La gama de impresoras 3D de Bambu Lab vienen cerradas, calibradas, testeadas y montadas en fábrica (a diferencia de la mayoría de las impresoras 3D de hoy en día que vienen en kit). Tal y como señala Stephen England, Director de 3Dworld: "Son el sueño de cualquier maker hecho realidad: una impresora 3D que no requiere calibración manual, que trabaja a 250 mm/seg. en modo estándar, y que puedas trabajar simultáneamente con hasta 16 bobinas de filamento".

Tal y como señala Stephen England, Director de 3Dworld: "Bambu Lab aparece en un mercado maduro ofreciendo soluciones innovadoras a los conocidos quebraderos de cabeza de las impresoras 3D como son la calibración, los atascos, la velocidad de extrusión, el uso de múltiples colores y la complejidad en el manejo. Realmente sorprende la facilidad con que los ingenieros de Bambu Lab han planteado soluciones prácticas a todos estos problemas que vienen arrastrándose desde hace varios años.

3DWorld® también ofrece el servicio técnico de Bambu Lab en España y mantiene stock de toda la gama de impresoras 3D de la marca, así como de los repuestos y consumibles (filamento) originales Bambu Lab. Como parte de sus servicios, ofrece asesoramiento, demostraciones y ventas, servicios de instalación y puesta en marcha, impresión de muestras así como cursillos de manejo presenciales o a distancia. También tiene habilitado un helpdesk telefónico para resolver dudas y proporcionar un soporte técnico post-venta profesional garantizando la máxima satisfacción del cliente.

3DWorld® es una empresa española con una larga trayectoria en el sector de las impresoras 3D. Tiene clientes en toda la geografía española, y ofrece asesoramiento, venta, servicios de instalación, formación y un esmerado servicio técnico postventa con técnicos experimentados. Tiene tiendas, talleres y un servicio de reparaciones en Madrid, Murcia y Barcelona www.3dworld.es