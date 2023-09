Nace Blue Leaf Bioscore, la primera certificación de ingenería sostenible de áreas exteriores y acuáticas

Los establecimientos turísticos y deportivos que deseen certificarse podrán hacer uso del software Bioscore de scoring basado en el estándar Blue Leaf de ingeniería sostenible y gestión del agua. Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración entre la compañía tecnológica Bioscore y la firma de ingeniería The Fun Lab La Certificación Blue Leaf Bioscore es el primer modelo de certificación de sostenibilidad de espacios exteriores, piscinas y áreas verdes para todos aquellos complejos turísticos y deportivos que deseen dar la respuesta adecuada a los retos actuales en materia de impacto medioambiental, así como solventar la necesidad de eficiencia hídrica en sus establecimientos, mirando al futuro y de acuerdo con los valores de la sociedad.

Se trata de una iniciativa pionera en el mercado en el ámbito de la gestión de espacios acuáticos, pues considera los criterios ASG, así como para la gestión sostenible de los espacios exteriores de los establecimientos que engloba, entre otros ámbitos, jardines, iluminación, contaminación acústica o tratamiento de químicos y residuos.

La citada certificación nace de la colaboración de la firma de ingeniería The Fun Lab y la compañía de certificación y sostenibilidad Bioscore, a través de su plataforma tecnológica, que cuenta con una gran implantación en la industria turística además de una elevada escalabilidad, y que va de la mano del estándar Blue Leaf, que nace fruto de proyecto de investigación desarrollado por The Fun Lab específicamente para el objeto de este proyecto.

Desde la puesta en marcha de la Certificación Blue Leaf Bioscore se están llevando a cabo diversas pruebas piloto, principalmente en alojamientos turísticos de compañías nacionales e internacionales como el grupo hotelero Senator (distribuidos por toda la geografía española y Caribe) el Hotel Poseidón Resort (Alicante) o el camping Capfun El Escorial (Madrid), además de en el parque acuático Aquópolis de Villanueva de la Cañada (Madrid), propiedad del grupo Parques Reunidos.

El estándar Blue Leaf: modelo teórico

El estándar Blue Leaf (por sus siglas en inglés, Leverage for Efficiency in Aquatic Facilities) de arquitectura y gestión sostenible en espacios exteriores de establecimientos turísticos y piscinas estivales de uso público, es también el primer modelo para la planificación y renovación de instalaciones que aglutina las buenas prácticas de gestión sostenible en estas áreas exteriores. El archivo se puede descargar de forma gratuita en este enlace.

Así mismo, consiste en un vehículo de acompañamiento para aquellos complejos que deseen apostar por la integración de la sostenibilidad en sus estrategias y actividad del día a día, mediante una guía operativa con diversas actuaciones e indicadores.

"Desde que iniciamos la actividad empresarial en el año 2020 se ha buscado, sin éxito, la existencia de estándares específicos para implementar, en nuestros proyectos, criterios de eficiencia y sostenibilidad ambiental para espacios exteriores, tanto de establecimientos turísticos vacacionales, como de complejos deportivos que cuenten con piscinas durante la temporada estival. Más aún cuando, en el caso de los resorts turísticos, estas instalaciones son las que tienen un uso notablemente más intensivo durante los periodos de alta estacionalidad y generan un mayor impacto -hídrico, acústico, lumínico…-, en los municipios donde se encuentran, que generalmente son destinos maduros vacacionales con grandes tensiones hídricas.", explica Javier Salvador, director general de The Fun Lab.

Bioscore: tecnología y expertise en materia de sostenibilidad

Bioscore es una empresa tecnológica que integra un sistema de gestión de sostenibilidad para alojamientos aportando competitividad a través de una solución I+D.

Con el nuevo proyecto sobre la certificación Blue Leaf Bioscore, los establecimientos que inicien su proceso de certificación tendrán acceso en la plataforma digital a más de 100 indicadores que se centran, entre otros aspectos, en la eficiencia, el ahorro energético e hidráulico, la economía circular, la accesibilidad y la aplicación de soluciones tecnológicas en cada uno de los ámbitos.

"Bioscore aporta la innovación y tecnología que los espacios exteriores, piscinas y áreas verdes, necesitan para construir un futuro mejor juntos. Seguro que esta alianza permitirá ayudar a los complejos turísticos y deportivos en su camino hacia la sostenibilidad de una manera sencilla y digitalizada" Víctor Monzón, CEO de Bioscore.

Cuando un establecimiento obtiene la certificación con el scoring correspondiente, tiene la posibilidad de completar el proceso con un servicio de asesoría técnica personalizada, para así dar un paso más en la eficiencia y la gestión medioambiental de sus instalaciones exteriores y áreas acuáticas, mediante el desarrollo de un plan de implementación de actuaciones a corto, medio y largo plazo.