Tomahawk explica qué hay que tener en cuenta para el mantenimiento de un skate eléctrico

España es el segundo país europeo donde el skate eléctrico tiene mejor acogida con el 71 % de opiniones de usuarios a favor. Desde hace aproximadamente 7 años, el skate eléctrico dejó de ser un simple juguete de niños para convertirse en un nuevo medio de transporte urbano.

La firma Tomahawk dice que enmarcados dentro del fenómeno denominado micro movilidad urbana, los patinetes eléctricos son elogiados por su facilidad de uso, confort y precio. Debido a su masificación, cobran especial importancia aspectos como su mantenimiento, cuyos parámetros son desconocidos, sobre todo para los nuevos usuarios que se suman diariamente.

Detalles a tener en cuenta según Tomahawk Tomahawk es una empresa que, desde hace 8 años, diseña y comercializa skateboards y otros productos eléctricos. Sus propietarios se confiesan fanáticos y apasionados por el skateboarding. Ellos comenzaron solo distribuyendo productos de otras marcas. Hoy cuentan con una línea de fabricación propia que, según sus propias palabras, les ha brindado muchas satisfacciones.

Como expertos en el tema, sostienen que el mantenimiento es un asunto central para alargar la vida útil y el rendimiento del skate eléctrico. Enumeran 6 puntos que no se pueden obviar en una rutina periódica de cuidados. El primero de ellos son los rodamientos, que es quizá la tarea que más frecuentemente se debe realizar. El equipo de Tomahawk recomienda limpiarlos con líquido tipo KH7 o cualquier desengrasante de uso doméstico.

El segundo punto de mantenimiento que mencionan es la tensión de las correas. Si están muy tensas el monopatín genera un ruido muy molesto y cuando están flojas se reduce la potencia de la unidad e incluso se pueden romper o soltar. El tercer ítem consiste en la revisión del reglaje en la dureza de los ejes. Al igual que con las correas, esa dureza debe estar en un punto medio entre apretado y flojo.

El cuidado de la batería es otro elemento primordial en el mantenimiento Al tratarse de un vehículo de movilidad eléctrica, el cuidado de la batería es un tema vital. Su temperatura, incluso en días calurosos no debe ser superior a los 45º, por lo que hay que tocarla periódicamente. No es conveniente forzar la velocidad o la potencia del monopatín, sobre todo en cuestas para no exigirle demasiado a la pila. Tampoco conviene dejarlas mucho tiempo totalmente descargadas.

El punto 5 de los imprescindibles en el mantenimiento del monopatín es la limpieza de la lija. Esta parte suele acumular polvo y arena que se arrastra con el calzado. En consecuencia, va perdiendo su capacidad de agarre. Finalmente, el equipo de Tomahawk aconseja tener cuidado con el agua. Aunque algunos modelos como el Hatched tienen características off road, es indispensable evitar que la parte electrónica del aparato se inunde para no causar desperfectos.

Al tratarse de un aparato eléctrico es muy normal que el usuario no sepa detectar alguna anomalía, sobre todo cuando es pequeña. Para acompañar a los skaters, la firma Tomahawk mantiene abiertos sus canales de comunicación con el fin de ofrecer asistencia técnica.