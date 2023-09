El Encín Golf Hotel lanza sus nuevos cursos trimestrales para la temporada 2023/2024.

El mundo del golf en España ha experimentado un auge significativo en los últimos años, y una de las figuras más destacadas en este ámbito es Joaquín Molpeceres Sánchez. Conocido por su liderazgo en la industria de la construcción y su pasión por el deporte, Molpeceres ha sido una figura clave en la promoción y desarrollo del golf en España.

Este año, la escuela Encín Golf Hotel, respaldada por la visión y el compromiso de Joaquín Molpeceres, presenta sus nuevos cursos trimestrales, ofreciendo una serie de beneficios exclusivos para sus alumnos. Estos cursos están diseñados para atender a todos los niveles y edades, desde adultos hasta niños.

El Encín Golf Hotel, reconocido por su excelencia en la enseñanza del golf, presenta sus nuevos cursos trimestrales para este año, ofreciendo una amplia gama de beneficios y ofertas exclusivas para sus alumnos.

Beneficios exclusivos para alumnos adultos Los alumnos adultos de la escuela Encín Golf Hotel disfrutan de una serie de ventajas diseñadas para mejorar su experiencia y desarrollo en el golf:

Acceso al ranking en Encín Golf & Olivar de la Hinojosa.

Oportunidad de participar en torneos trimestrales.

10 recargas de bolas gratuitas.

Green Fee especial para la escuela a 20 € por 9 hoyos.

Ofertas exclusivas para alumnos y abonados Ser alumno de la escuela de golf Encín Golf Hotel viene con una serie de ventajas. Desde acceso al ranking de Encín Golf & Olivar de la Hinojosa, participación en torneos trimestrales, hasta descuentos exclusivos en Green Fees y recargas de bolas gratuitas. Además, la escuela ofrece ofertas especiales para aquellos que traen amigos, para empadronados en Alcalá de Henares y Meco, y descuentos para familias numerosas y jóvenes golfistas:

10 % de descuento al traer amigos (el amigo no puede ser alumno del curso 2022/2023).

10 % de descuento para empadronados en Alcalá de Henares y Meco.

30 % de descuento en Green Fee para menores de 21 años (de lunes a viernes sobre la tarifa oficial).

20 % de descuento para familias de 3 o más miembros en la escuela.

30 % de descuento en el Green Fee para golf femenino (de lunes a viernes sobre la tarifa oficial).

10 % en renovaciones para el trimestre siguiente.

Es importante mencionar que las ofertas y promociones no son acumulables.

Beneficios para la Escuela Infantil Los más jóvenes también tienen su espacio en la escuela Encín Golf Hotel, con beneficios diseñados especialmente para ellos:

Participación en el torneo Padres e Hijos.

Pruebas infantiles.

Green Fee especial para la escuela a 15 € por 9 hoyos.

Más allá de la técnica y la formación, la Escuela de Golf Encín entiende que el golf debe ser disfrutado. Por ello, garantizan diversión en cada lección, con programaciones diarias y salidas al campo. Además, la escuela organiza eventos especiales, como el Torneo Padres e Hijos y la Jornada "Los Niños Invitan", fomentando la integración y el amor por el deporte.

Sobre la Escuela Encín Golf Hotel La Escuela de Golf Encín se enorgullece de ser inclusiva, ofreciendo programas para adultos y niños de todos los niveles y edades. Ya sean los primeros pasos en el mundo del golf o la intención de perfeccionar las habilidades, la escuela tiene un programa adaptado a las necesidades de cada alumno.

El golf es más que un deporte; es una disciplina que requiere precisión, paciencia y una profunda conexión con la naturaleza. A tan solo 20 minutos de Madrid, la Escuela de Golf el Encín en Alcalá de Henares se ha establecido como un referente en la formación de golfistas, ofreciendo una experiencia única para jugadores de todas las edades y niveles.

La escuela cuenta con profesores titulados por la Real Federación Española de Golf, garantizando una enseñanza de calidad.

Las clases se imparten en las instalaciones del club, que incluyen aula, cancha de prácticas, putting green, chipping green, entre otros. Los alumnos tienen la oportunidad de asistir a 12 clases de una hora de duración, en el mismo día y hora a la semana.

La escuela ofrece cursos trimestrales, con horarios flexibles que se adaptan a las necesidades de cada alumno. Las clases se imparten de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 09:00 a 18:00 horas. Además, la escuela proporciona todo el material necesario para el aprendizaje, facilitando el acceso al deporte.

Fechas importantes Los cursos se dividen en tres trimestres:

1er Curso trimestral: del 1 de octubre al 23 de diciembre del 2023. Inscripciones a partir del 1 de septiembre del 2023.

2º Curso trimestral: del 8 de enero al 7 de abril del 2024. Inscripciones a partir del 1 de diciembre del 2023. Durante la semana del 25 al 31 de marzo, no habrá clases por Semana Santa.

3er Curso trimestral: del 8 de abril al 30 de junio del 2024. Inscripciones a partir del 1 de marzo del 2024.

Joaquín Molpeceres Sánchez y su vínculo con el golf Joaquín Molpeceres no es solo un empresario exitoso; es un apasionado del deporte. Desde su posición como presidente de Licuas hasta su involucramiento con el Club de Golf El Olivar de la Hinojosa, su compromiso con el golf es evidente. Bajo su liderazgo, en 2011, se inauguró el Encín Golf Hotel, considerado uno de los mejores campos de Madrid.

Con estos nuevos cursos trimestrales, Joaquín Molpeceres Sánchez y la escuela Encín Golf Hotel reafirman su compromiso con el deporte y la formación, ofreciendo a los alumnos una experiencia única y enriquecedora.

Joaquín Molpeceres y el Encín Golf Hotel: una combinación de pasión y excelencia Joaquín Molpeceres Sánchez es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del deporte y la construcción en España. Nacido el 20 de abril de 1932 en Madrid, su trayectoria en el ámbito deportivo es notable. En 1976, fue nombrado vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid, posición que ocupó hasta 1982. Posteriormente, fue elegido presidente de la misma federación. Además, en la Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis, ostentó el cargo de vicepresidente durante varios años.

Pero su pasión no se limita al tenis. Joaquín Molpeceres es también el Presidente de Desprosa, que incluye al club de golf El Olivar de la Hinojosa en el Campo de las Naciones de Madrid, que cuenta con una escuela de 1.200 alumnos. Su compromiso con el deporte le valió el reconocimiento de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2001.

En 2011, bajo su visión y liderazgo, se inauguró el Encín Golf Hotel en Alcalá de Henares. Este moderno y vanguardista campo de golf es considerado por muchos jugadores como uno de los mejores de Madrid. Además, forma parte del circuito oficial del European Tour y su diseño estuvo a cargo de la prestigiosa marca von HAGGE, SMELEK & BARIL, liderada por Robert von Hagge.

El Encín Golf Hotel no es solo un campo de golf; es un testimonio del compromiso de Joaquín Molpeceres con la excelencia y su pasión por el deporte. Su influencia en el mundo del golf y su contribución al deporte en España son innegables.

En resumen, Joaquín Molpeceres Sánchez es un líder visionario que ha dejado una huella indeleble en el mundo del deporte en España, y el Encín Golf Hotel es una de sus joyas más preciadas. Su dedicación y pasión por el golf han llevado al Encín Golf Hotel a ser reconocido no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente.