Un gran avance en la curación de la diabetes: la cirugía laparoscópica con rayos infrarrojos

El doctor Carlos Ballesta realiza con éxito la primera operación en España con este sistema El pasado jueves el doctor Carlos Ballesta y su equipo realizaron la primera operación en España de cirugía laparoscópica de diabetes con rayos infrarrojos.

Es el gran avance en la curación de la diabetes. Se ha llevado a cabo en el Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid y ha sido todo un éxito. La paciente de 71 años es diabética desde hace 7 años "y el riesgo de infarto de miocardio iba en aumento, hasta un 15%", advierte el doctor Carlos Ballesta.

Como asegura este prestigioso cirujano, la paciente está curada de la diabetes, no va a necesitar insulina ni otro tipo de medicación y en pocos días puede llevar una vida normal.

La diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a los ojos, uveítis que es una forma de inflamación ocular, o incluso retinopatía diabética o ceguera, afecta también al riñón (nefropatía diabética), al corazón (infarto de miocardio) o extremidades (amputaciones), además de infecciones o defectos de cicatrización, etc.

"Con objeto de dar respuesta a estas cuestiones, se ha incorporado a la cirugía metabólica por laparoscopia (cirugía que cura la diabetes) la utilización de los rayos infrarrojos durante la operación, mediante colorantes especiales detectables solo por este tipo de rayos", explica el doctor Ballesta.

Este colorante, describe el cirujano, el verde indocianina, que se suministra por vía intravenosa, permite observar la microvascularización por fluorescencia con todo detalle y con una gama de variación del azul, verde claro a negro, en función de la vascularización del órgano o estructura en que se aplique. "Lo que aporta mayor seguridad y mejores resultados en la cirugía de la diabetes, suponiendo esta técnica uno de los últimos avances de aplicación en cirugía para curar la enfermedad", asevera este reconocido experto en cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas.

Ya en 2011 el Centro Laparoscópico Dr. Ballesta (CLB) iniciaba la cirugía metabólica por vía laparoscópica dirigida a curar la diabetes. Hasta el momento han operado más de mil pacientes con una curación/mejora que supera el 80%, "lo que supuso el reconocimiento como PYME innovadora por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, así como la certificación en innovación tecnológica (I+T) por parte de la ACIE (Agencia de Certificación en Innovación Española)", subraya el doctor.

La Décima Edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (FID), publicada en 2021, revela que en España hay unos 5.1 millones de adultos que viven con diabetes. De los cuales, 1.5 millones, casi un tercio, el 30.3% de las personas diabéticas de España, no tienen conocimiento de su enfermedad y están sin diagnosticar.

De hecho, "de todos los pacientes obesos mórbidos que tratamos, que en España son unos 7.5 millones, la mitad son diabéticos y no lo saben", afirma Ballesta.

Desde la Federación Internacional de Diabetes informan que el 90% de las personas con diabetes a nivel mundial presentan una diabetes tipo 2. Además, los datos demuestran que España es líder de prevalencia de diabetes en Europa, con un 14.8%, y también encabeza el aumento del número de personas con diabetes tipo 2 en el continente. La enfermedad afecta a uno de cada siete adultos del país, y el número de españoles con diabetes ha crecido en un 42% entre 2019 y 2021.

Según el doctor Carlos Ballesta, los principales síntomas que debe atender una persona para garantizar un diagnóstico temprano son la "poliuria", por la que el paciente orina con mucha frecuencia, la "polidipsia" o sed constante, y la "polifagia", que es la necesidad de comer mucho y con voracidad. "Si además se produce una pérdida de peso, no hay duda de que se trata de diabetes", concluye.