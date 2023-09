Jazzalcalá 2023; destacados nombres del jazz en Alcalá de Henares del 28 de septiembre al 1 de octubre

Del 28 de septiembre al 1 de octubre pasarán por Alcalá de Henares algunos de los nombres más destacados del panorama nacional de jazz, este año el festival cuenta con la representación internacional de la cantante norteamericana Lauren Henderson. Jazzalcalá es un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Alcalá, producido y coordinado por la asociación cultural Complutum Club.

Del evento, se puede definir el concierto de Marc Miralta Flamenco Reunion, que estará disponible para disfrutar el sábado 30 en el Teatro Salón Cervantes. Este concierto representa la segunda parte de la grabación realizada en el año 2000, conocida como New York Flamenco Reunion, la cual es considerada una obra fundamental en el ámbito del jazz-flamenco nacional.

El baterista Marc Miralta es, por su trayectoria, uno de los músicos de jazz con más reconocimiento internacional. Es así por haber sido pionero en las músicas de fusión y muy activo en proyectos alrededor del mundo. Con una formación de auténtico lujo, con Perico Sambeat (saxo) o Pepe Rivero (piano), entre otros, el concierto será una fiesta de la fusión entre el jazz y el flamenco.

El jueves 28, en el Centro Cultural Gilitos, inaugurará el ciclo la cantante norteamericana Lauren Henderson, una de las últimas promesas vocales del jazz, del que parte su formación, para expandirse a otros estilos como el latín, el neo-soul, el gospel o el nuevo flamenco. Vendrá acompañada por una banda de campanillas, con David Sancho al piano, el italiano Elio Coppola a la batería y José Agustín Guereñu “Gere”, al bajo.

Completa el programa ese día el multipremiado bajista manchego David Ruiz, músico que llegó al jazz desde el rock, el flamenco y el blues. Su primer trabajo discográfico, Where we come from, que aquí presenta, es una mezcla de músicas y culturas del mundo, desde un jazz moderno y desacomplejado.

El viernes 29 de septiembre, en el Teatro Salón Cervantes, será el turno de otro grande, el afamado baterista, pianista y director Pepe Sánchez, que reúne a un grupo de músicos extraordinarios para comenzar una gira en la que presenta su último disco, The Boss. Una oportunidad de disfrutar del mejor jazz con una leyenda viva de la música mundial.

Completa ese día la propuesta local, Carlitos Chacal Latin Jazz Quintet, con los temas de su último disco y las versiones habituales siempre en su repertorio, un terremoto. Le acompañan algunos de sus habituales y, además, Valentín Ituraz, baterista de Patax; el percusionista Jorge Pérez y el gran guitarrista alcalaíno Chema Saiz.

Y se cerrará el ciclo con un concierto familiar el domingo, a las 12:30 h en el Centro Cultural Gilitos. Un lujo este Jazz for Children, liderado por la gran cantante Noa Lur y con algunos de los mejores músicos del panorama nacional, un espectáculo que acerca esta maravillosa música a los más pequeños y que incluye algunas versiones Disney y clásicos del jazz.

Programación La venta de entradas se realizará en las taquillas del Teatro Salón Cervantes y en la web de culturalcala.es.

Jueves 28 septiembre. 20:00 h. Centro Cultural Gilitos, C/ Padre Llanos, 2. Alcalá de Henares (Madrid). Lauren Henderson + David Ruiz Septeto.

Viernes 29 septiembre. 20:00 h. Teatro Salón Cervantes, C/ Cervantes, 7. Alcalá de Henares (Madrid). Pepe Sánchez "The Boss" + Carlitos Chacal Latin Jazz Quintet.

Sábado 30 septiembre. 20:00 h. Teatro Salón Cervantes, C/ Cervantes, 7. Alcalá de Henares (Madrid). Marc Miralta Flamenco Reunion.

Domingo 1 octubre. Centro Cultural Gilitos, C/ Padre Llanos, 2. Alcalá de Henares (Madrid). 12:30 h. Jazz for Childrens.

