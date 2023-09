El vino de lujo de los Arribes del Duero, Hacienda Zorita, llega a Salamanca en exclusiva con Comercial de Vinos Acera

La prestigiosa bodega Hacienda Zorita, del grupo Marqués de la Concordia Family of Wines, llega a Salamanca y alrededores en exclusiva de la mano de Comercial de Vinos Acera.

Este acuerdo supone un importante hito para ambas empresas. Para los vinos de Hacienda Zorita, significa ampliar su presencia en Salamanca y Castilla y León, ofreciendo un porfolio de vinos de alta gama, elaborados con las mejores uvas de la región y para Comercial de Vinos Acera, supone incorporar a su catálogo una de las marcas más prestigiosas del sector.

La bodega de Hacienda Zorita está situada en el corazón de uno de los mayores espacios naturales protegidos de Europa, el Parque Natural de los Arribes del Duero, famoso por su biodiversidad y su abanico de ríos que han erosionado profundos valles y vertiginosos acantilados y excavado el famoso Cañón del Duero. Sus viñedos, de más de 70 hectáreas, están plantados con variedades de uvas internacionales y autóctonas, como Tempranillo, Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot.

Los vinos Hacienda Zorita tienen el certificado oficial MARCA NATURAL™ de la Consejería de Agricultura y han sido galardonados a lo largo de los años en los más prestigiosos concursos; Concours Mondial de Bruxelles, Decanter World Wine Awards, International Wine and Spirits Competition, entre otros. Cabe destacar que Vega Reina Verdejo ha sido considerado como el mejor vino blanco de todo el mundo por el jurado del Concours Mondial de Bruxelles tras adjudicarse la gran medalla de oro.

Comercial de Vinos Acera, un socio de confianza para la hostelería Comercial Acera es distribuidor en exclusiva, para Salamanca, de las primeras marcas de cerveza, refresco, vino y otras bebidas, todas ellas de prestigio nacional e internacional. Cuentan con el apoyo de grandes multinacionales como Heineken, Schweppes, Red Bull o Deoleo, entre otras.

Comercial de Vinos Acera es una empresa con más de 50 años de experiencia en la distribución de bebidas para hostelería. Es un socio de confianza para los restaurantes y bares de Salamanca, que ofrece un servicio de calidad y un amplio catálogo de productos.

La llegada de Hacienda Zorita a Salamanca es un paso más en la apuesta de Comercial de Vinos Acera por ofrecer a sus clientes los mejores productos del mercado. Los clientes de Comercial de Vinos Acera podrán disfrutar ahora de los vinos de Hacienda Zorita, una de las marcas más prestigiosas del mundo.

Los hosteleros de Salamanca que estén leyendo esto, pueden ponerse en contacto con Comercial de Vinos Acera para conocer más sobre los vinos de Hacienda Zorita y el porfolio de vinos y cavas de Marqués de la Concordia Family of Wines.