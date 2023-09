Explorando el futuro. Experiencias de realidad virtual en Zero Latency

Desde que en 1994 fue lanzado el ahora primitivo Sega VR-1, un simulador de movimiento dotado de un casco con gráficos tridimensionales ha llovido mucho. La tendencia actual en el sector es el crecimiento de la realidad virtual respaldada por la última tecnología y dispositivos de alta calidad, como gafas y auriculares

El rumbo que ha tomado la experiencia de realidad virtual es lo que refleja la oferta de entretenimiento de compañías como Zero Latency. Son vivencias individuales y/o colectivas que han combinado como nunca los recursos informáticos, de software e imaginación sin límites para crear mundos en constante evolución.

Experiencias de realidad virtual al modo Zero Latency El portafolio de juegos de realidad virtual de Zero Latency está conformado por experiencias muy disímiles entre sí que, además, se renuevan en cada oportunidad. Un ejemplo de ello es Sol Raiders, un juego en el que los participantes se sumergen en el universo para buscar nuevos mundos para vivir y es además la única experiencia 'player vs player' de la firma.

Con Singularity, los jugadores tienen que resolver sin ayuda una situación de emergencia en el interior de una base futurista, instalada en el espacio. En el juego Origins, el equipo de Zero Latency se suma al gusto colectivo por las historias de zombis. La firma lo describe como un shooter de última generación con narración realista multinivel.

Siguiendo con la moda de los zombis, Zero Latency también tiene su juego Undead Arena, donde los jugadores se convierten en protagonistas de un show de televisión donde los zombis son los invitados.

Sin embargo, una de sus experiencias virtuales más solicitadas internacionalmente es Engineerium, un mundo imposible, tan real que los jugadores llegan a cuestionar su virtualidad.

La realidad virtual Free-Roam Los portavoces de Zero Latency recuerdan que su modelo de experiencia de realidad virtual está concebido bajo la tecnología Free-Roam, libertad de movimientos sin cables. Explican que este tipo de vivencias hace que los participantes se sumerjan en el interior del juego, sin importar de que tipo de mundo se trate. En ellos, el controlador es el cuerpo del jugador y su mente internaliza al entorno virtual como real.

La propuesta de la firma no solo se trata de tecnología y equipos de última generación. También se trata de infraestructura. Los miembros del equipo señalan que sus espacios de juego han sido diseñados a gran escala. Tienen la superficie diferente para que 8 personas jueguen simultáneamente.

Con sus avanzados recursos creativos, transforman los espacios en mundos épicos.

Su sede ubicada en la calle Londres de Madrid es adecuada para experiencias en grupos de amigos o trabajo. Para estos últimos, el edificio alberga también espacios de reuniones con servicio de catering ideales para lanzar nuevos productos o realizar actividades de team building. Indican que en estos casos el equipamiento para estas experiencias se puede usar también con fines de entrenamiento. Además de Madrid, se pueden encontrar centros de Zero Latency en Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Terrassa, Málaga y Valencia.