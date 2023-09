¿Cómo impacta la Ley de Protección de Datos en la gestión de dispositivos?

En la actualidad, las compañías se encuentran sumergidas en la ola de la digitalización, que les permite abarcar al público digital y emerger entre la competencia.

En este contexto, uno de los temas más delicados que enfrenta el mundo empresarial tiene que ver con la protección de datos y, con la gestión de dispositivos en las empresas, muchas veces resulta difícil establecer medidas efectivas para proteger datos. Por ello, la plataforma de Applivery ofrece una solución que permite gestionar apropiadamente los dispositivos corporativos y a la vez cuidar los datos que manejan las empresas de una forma exitosa.

¿Cómo la Ley de Protección de Datos impacta en la gestión de dispositivos? En las empresas de hoy en día, el uso de la tecnología es indispensable no solo para el desarrollo de sus propias actividades, sino para el desempeño laboral de sus trabajadores. Con el aumento de la movilidad en las compañías, cada vez se hace más latente la necesidad de proveer un entorno empresarial móvil seguro. Es por ello que, al hablar de gestión de dispositivos en las empresas, el tema de la Ley de Protección de Datos cobra especial interés. Las organizaciones deben proteger sus datos confidenciales de cualquier amenaza interna o externa para evitar las consecuencias que esto pueda producir, incluyendo sanciones legales. En este sentido, se han desarrollado estrategias que pretender proteger los datos desde un enfoque preventivo. La primera es la Prevención de pérdida de datos o DPL, que establece diferentes prácticas y tecnologías para evitar la pérdida no autorizada de datos confidenciales. Por su parte, la Destrucción electrónica de datos o EDL se trata de la destrucción total de los datos que ya no son útiles o necesarios para las empresas, en un entorno seguro.

Soluciones de Applivery para la gestión de dispositivos de forma segura Applivery es una plataforma de Enterprise Mobility Management (EMM) que provee múltiples funcionalidades para controlar las aplicaciones y dispositivos corporativos. Entre sus soluciones de gestión de dispositivos se encuentra la gestión de aplicaciones, lo cual incluye desde el tipo de instalación y políticas de actualizaciones, hasta los permisos y configuraciones avanzadas de seguridad. Otra solución es la Gestión remota del trabajo en MDM, que permite administrar y proteger los móviles utilizados por los empleados que trabajan de forma remota. La siguiente funcionalidad es la Bring Your Own Device (BYOD), con la cual los empleados pueden utilizar sus móviles personales con fines laborales, mediante la administración de políticas y de seguridad que permiten hacer esto sin poner en riesgo la seguridad de los datos que se manejen en los dispositivos.

Applivery ofrece diferentes formas para gestionar de forma efectiva los dispositivos corporativos. Con esto, la marca no solo provee alternativas cómodas que promueven la productividad y agilidad del equipo de trabajo, sino que facilitan la manera de proteger los datos confidenciales mediante servicios seguros y eficientes.