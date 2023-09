¿Cuánto influye la edad reproductiva a la hora de buscar un embarazo?

El deseo de ser madres o padres es un anhelo común entre muchas personas y parejas. Sin embargo, concebir no siempre es un camino fácil de sortear, y hay quienes enfrentan desafíos y dilemas complejos. En ese sentido, la edad reproductiva juega un papel fundamental, ya que influye significativamente a la hora de buscar un embarazo. Si bien el género femenino siempre ha estado más asociado a las preocupaciones por la finalización de su etapa fértil, los hombres tampoco se ven exentos; es por ello que en este artículo se indaga un poco más sobre la infertilidad, dudas y soluciones.

¿A qué se le llama edad reproductiva? También conocida como edad fértil, se habla de ese período de tiempo en el que una persona tiene la capacidad biológica de concebir. En el caso de las mujeres, además implica poder llevar a término un embarazo. Para ellas, la edad reproductiva comienza con la primera menstruación durante la pubertad y continúa hasta la menopausia, que es cuando los ovarios dejan de liberar óvulos y ya no se produce la regla. Generalmente, ocurre alrededor de los 45 a 55 años. En los hombres, la edad reproductiva se extiende durante gran parte de su vida, ya que continúan produciendo espermatozoides pasada la adultez. Sin embargo, su “calidad” y conteo se puede ver perjudicada con el pasar de los años. Comúnmente, alrededor de los 50 su fertilidad puede verse afectada.

La influencia de la edad reproductiva en la fertilidad Cuando se trata de concebir, es evidente que la edad reproductiva juega un rol crucial, sobre todo para las mujeres, que incluso antes de la menopausia pueden experimentar problemas para gestar. Es que a partir de los 30 el conteo de óvulos y su eficacia disminuye. Además, la edad materna avanzada puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como parto prematuro, preeclampsia y anomalías cromosómicas en el bebé. En el caso de los hombres, aunque la edad reproductiva no tiene un límite claro, algunos estudios sugieren que la calidad del esperma, que disminuye ligeramente con la edad, también está vinculada a estas complicaciones.

Importancia de la edad reproductiva al buscar un embarazo Si bien cada caso es único y existen excepciones, el tiempo es un factor importante a tener en cuenta cuando se trata de planificar un embarazo. Sin embargo, esto no significa que sea imposible concebir a una edad más avanzada, pero sí que puede requerir un poco más de esfuerzo debido a las posibles dificultades. En ese sentido, la clínica Babynova, parte del grupo Novafem, viene a disipar algunas inquietudes. Sus especialistas en reproducción asistida están familiarizados con estos y otros casos de infertilidad. El centro médico de fertilidad y genética con sede en Colombia ofrece sus servicios a personas de gran parte del mundo gracias a sus convenios internacionales. Con un equipo altamente capacitado y tecnología de vanguardia, está preparado para acompañar a las personas y parejas en su deseo de ser madres y padres.

¿Qué se puede hacer? Desde Babynova explican que aunque la etapa reproductiva puede parecer determinante, los tratamientos actuales logran sopesar, en su mayoría, las inclemencias de la edad. A través de una evaluación integral, como la que ellos ofrecen, pueden determinar las causas de infertilidad y proponer el plan de tratamiento más adecuado. Desde las relaciones dirigidas hasta la fecundación In Vitro por medio de una inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), hay una extensa lista de procedimientos que pueden ayudar a concebir de manera segura y controlada.

Conocer más Aquellas personas interesadas pueden informarse más sobre estos procesos, y deben recordar que pueden acudir a ayuda profesional cuando se trate de dificultades para concebir. Babynova acompaña y brinda apoyo a personas de todo el mundo en su camino hacia la paternidad, ofreciendo evaluaciones integrales y tratamientos personalizados para cumplir el sueño de ser madres y padres. El apoyo emocional y la asesoría jurídica son dos aspectos únicos que caracterizan a esta clínica.