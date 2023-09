Hacer un menú digital de manera profesional con Menu.es

Los comercios del sector restauración deben implementar herramientas digitales para modernizar su oferta. Entre estas, las cartas QR para bares y restaurantes son soluciones que brindan muchas ventajas en la atención al cliente, así como en la gestión integral del negocio.

Este es un tipo de menú que se abre directamente en el dispositivo móvil con solo escanear el código; así, los clientes no deben esperar por la carta, ya que la tienen a su alcance desde que se sientan en la mesa.

En este sentido, para quienes quieran hacer un menú digital, menu.es es una plataforma que permite realizar este tipo de cartas, de forma sencilla y a un coste accesible.

Hacer cartas QR para bares y restaurantes con Menu.es La rapidez a la hora de pedir es un aspecto que tienen en cuenta los clientes, por lo que implementar soluciones que faciliten el acceso al menú es una excelente alternativa, tanto para los bares como para los restaurantes.

Hay quienes creen que las cartas QR tienen costes elevados y son muy complejas de diseñar, pero la realidad es que en internet existen varias alternativas de diseño y gestión que facilitan este proceso. Entre las diversas alternativas, Menu.es es un sistema digital altamente intuitivo que permite diseñar menús digitales y obtener un código QR de uso exclusivo. A diferencia de otros tipos de carta, esta se puede actualizar online en cualquier momento, sin necesidad de imprimir otro código, de manera que se pueden indicar los platos disponibles y eliminar los que no se pueden servir.

También tiene la opción de mostrar un menú por día, sin necesidad de abonar un extra, ya que la misma red permite gestionar varios menús. Incluso las cadenas de restaurantes pueden gestionar todos sus menús con la opción multinegocio.

Ventajas del sistema QR Además de los cambios en tiempo real, las cartas QR para bares y restaurantes de Menu.es cuentan con múltiples opciones, como gestión de reserva en grupos, configuración de apariencia y análisis de uso. Este último permite estudiar los datos de usabilidad, comparar fecha y determinar problemas en los pedidos que se pueden solucionar en la misma web.

Con todas estas funciones, los bares y restaurantes agilizan sus pedidos y aumentan el valor de su servicio hasta en un 30 %. También ahorran en costes de impresión, porque el QR no cambia con las actualizaciones o las variaciones del menú.

De cualquier manera, las cartas QR para bares y restaurantes ofrecen una solución accesible, ya que con solo pagar una pequeña cuota mensual se adquieren todos los beneficios de la carta digital. En la web de Menu.es se puede conocer más información sobre el servicio, así como realizar una prueba gratis de un mes.