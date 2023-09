El Congreso de los Diputados no es, en ningún caso, el resultado de la representación de intereses particulares, sino la institución que representa a todos los españoles por igual y busca el bien común nacional.



Y esto es lo que se está rompiendo al reconocer naturaleza política al uso de otras lenguas en la Cámara de Diputados. Los partidos favorables a la autodeterminación lo saben y por eso no solo lo han solicitado, sino que lo han convertido en una condición. El PSOE ha accedido, parece que lo favorece y se encarga de transmitir a los españoles la nimiedad de una decisión que, en realidad, es de enorme calado, porque España no es un Estado plurinacional.