El milagro de la vida

Nuestro planeta desarrolló, hace unos 3.500 millones de años, unas condiciones que hicieron posible la aparición de la vida. La vida compleja no hubiera sido posible sin un determinado enfriamiento, una determinada órbita en torno al sol, una determinada inclinación del eje de rotación, una determinada cantidad de agua, una determinada cantidad de ciertas moléculas y un largo etcétera de condiciones infinitamente improbables.

Si hubiéramos vivido antes de que hubiera surgido la vida no podríamos haberla previsto. No era deducible de lo que existía antes. En términos laicos un acontecimiento que surge de una infinita improbabilidad se llama milagro. Podemos hablar, con propiedad, del milagro de la vida. Yo pienso que sí.