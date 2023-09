Triunfar en la vida

Sobreponer: “Poner una cosa sobre otra. Considerar una cosa más importante que otra”. Pero, ¿Qué pasa cuando esa otra cosa eres tú? Pasa que uno mismo decide lo que está por encima. Por ejemplo, tratándose de los hijos: los padres se sacrifican para darles lo mejor. Incluso por ellos somos capaces de sobreponernos a nuestras bajas pasiones... Pero a medida que nos alejamos del parentesco, la cosa no está tan clara.

Dicen que hay dos momentos en los que los hermanos se pelean: cuando los padres necesitan ayuda y con las herencias. Ocurre que cuando uno de los hermanos, tal vez inducido por un tercero, no cumple con sus deberes, pero sí quiere formar parte en la herencia, o por diferentes motivos exige algo que los demás no están de acuerdo, es entonces cuando estos se enfrentan... En cualquier caso, los rehenes son los padres porque: o no son cuidados debidamente, o tienen que vivir la hostilidad de los hijos sin poder meter la mano... Por eso la Biblia aconseja no repartir la herencia estando con vida: porque suele pasar que "unos por otros, la casa sin barrer"... Teniendo en cuenta que tu sacrificio jamás será reconocido, sobreponerse en este sentido es siempre considerar el amor a tus padres y a tus hermanos lo más importante.

Yo creo que el triunfo mayor al que se puede aspirar en la vida, es a tener dominio de sí. Porque al irnos, lo único que nos llevamos serán los tesoros que hayamos logrado conquistar y atesorar dentro de nosotros.