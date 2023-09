​La educación, como nunca

Hace apenas dos semanas se publicó el informe Panorama de la Educación 2023. Indicadores de la OCDE, que aquí, en la España plurinacional, causó el efecto que cabía esperar, dado el asunto tratado: escasa. Entre que la tónica ya implantada en el país es la de ir de sobresalto en sobresalto -lo que no permite reflexionar sobre lo que acaba de suceder por la necesidad de ocuparse de lo que está sucediendo, que normalmente crea más inquietud o morbo (según los casos) que lo anterior-, que la inflación, como todos podemos comprobar cuando compramos, se está moderando por medio de subidas inusitadas de la cesta de la compra y los combustibles, que cada país del proyecto nacional va a su aire, que la preocupación por el asunto de los ciudadanos y la cultura media del país son las que son y que la información política lo ocupa casi todo, el interés de los medios de comunicación, cada vez menos libres, y de los de desinformación, cada vez más pujantes y financiados por el poder, ha sido el justo.



Es verdad que, cuando se dio a conocer el informe, se aportaron datos extraídos del mismo en los periódicos, televisiones y radios (en el fango de las redes es imposible navegar), en los que se destacaba la parte que a cada cual le interesaba. En todo caso, todos presentaron, más allá de su valoración ideológica, datos del informe sobre España en relación con la media de la OCDE y de la Unión Europea: el alto índice de abandono escolar en la etapa de secundaria, el superior número de “ninis”, el escaso número de alumnos que cursan la FP de grado superior y el porcentaje de escolarización en España, también superior. Lo cierto es que todos han coincidido en que no estamos bien, unos fijándose en todas las carencias y defectos de la ley educativa vigente, que, como es natural, achacan a quienes la impulsaron y la defienden; otros, destacando que estamos menos mal de lo que estábamos.

Todo ello ha llevado a muchos a la conclusión de que el interés por la educación de nuestro Gobierno, ahora en funciones, es insuficiente y que la reforma no ha logrado los fines que se pretendían. A mi parecer, nada más lejos de la realidad; es más, dudo de que haya habido un gobierno en toda la etapa democrática que se haya implicado más en la reforma del sistema educativo y que haya alcanzado objetivos con mayor celeridad. Cosa distinta es la cuestión de la formación y el conocimiento, minorados y, además, sustituidos, en gran medida, por la ideología, cuando no sesgados o falsificados, como, frecuentemente, sucede en el caso de la historia. Y es que el conocimiento, el saber, es un peligro cierto para la uniformidad, que es la base de la ideología, y, por tanto, una garantía para la libertad, que va creciendo a medida que el conocimiento es mayor, pues este nos permite elegir y tener capacidad de discernimiento y, en último término, de elección, lo que dificulta enormemente el “pastoreo”. No es la única, pero la norma educativa actual, más que ninguna anterior, desincentiva de facto la búsqueda del conocimiento y el gusto por él, incluyendo como objetivo prioritario la inserción social guiada por medio de las denominadas competencias claves, que instruyen en la formación de las actitudes, de la mentalidad que ha de tener un ciudadano integrado, que estiman que los conocimientos no son más que una herramienta auxiliar de la comprensión (como si esta fuera previa), que se desentienden de la verdad -en la medida en que la equipara a una opinión, a un sentimiento-, que, al fin y a la postre, pretenden desarrollar habilidades tasadas, las que proceden de las emociones y los valores promocionados e inducidos desde el poder.

Si eliminamos definitivamente de los métodos de enseñanza los mecanismos racionales de aprendizaje, es decir, si se obvia el desarrollo de la capacidad de integrar los conocimientos verídicos, si se obstaculiza el acceso a ellos y se eluden las acciones para estimular su ampliación, posiblemente estemos definitivamente perdidos, pero, no nos equivoquemos, no por desidia ni por incumplimiento de los objetivos legislativos de las autoridades.