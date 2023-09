La contracultura, la movida madrileña

Existía un muro que impedía la entrada de aquella ideología que imperaba en Europa, fruto de la Revolución de Mayo del 68. Murió Franco y se derribo aquel obstáculo que impedía su introducción en España. Y con el apoyo de la Iglesia Progresista, mundanizada y desacralizada, se estableció este sistema inmoral y perverso. Un libertinaje arrollador se estableció, surgían como hongos grupos musicales en los cuales, en algunos se invocaba a Satanás. Miles y miles de jóvenes, sobre todo femeninas, siguiendo las consignas reinantes, marxistas, de un libertinaje total, surgió la “movida madrileña” y miles y miles de jóvenes, se entregaban durante toda la noche a un desenfreno total: Se emborrachaban, se drogaban , fornicaban.

Este libertinaje brutal, se fue extendiendo por toda España, y ahora es un dogma, que ya empieza el viernes. ¡Cuánto sufrimiento de aquellas familias que no podían anular en sus hijas aquel desenfreno salvaje, pues muchas de ellas se marchaban de sus casas y a disfrutar por el mundo! ¡Cuántas jóvenes femeninas destrozaron su vida! Aquellas femeninas que fueron seducidas por aquel libertinaje diabólico, no pisan la Iglesia, y sus hijas, si las tienen, no quieren ni hombres ni niños, prefieren un perro. Y como colofón de resta siniestra situación, ha surgido el feminismo radical; ellas pueden ir desnudas por las calles y hacer lo que las plazca y pobre del varón que les diga algo, acabará en prisión. Pero hay un contraste trágico, diabólico, a ellas no les puedes ni dirigir la palabra, pero si pueden matar a su propio hijo mediante el aborto.

¿Quién puede corregir esta gravísima situación, a la que hay que añadir la desacralización de la Iglesia Católica? El mal es tan extenso y profundo, que solo un acontecimiento celestial, pueda conmover la conciencia de esta sociedad.