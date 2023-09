Neumáticos Porpoco explica qué es un catalizador de coche

La emergencia medioambiental ha convertido al catalizador de coche en una pieza esencial en los vehículos, no solo por su función clave en la reducción de emisiones contaminantes, sino también debido a las regulaciones que exigen su instalación.

Para comprender a fondo este componente vital, es necesario explorar qué es un catalizador de coche y cómo opera en el sistema de escape de un vehículo.

Qué es un catalizador de coche El catalizador de coche, también conocido como convertidor catalítico, es un dispositivo que se encuentra estratégicamente ubicado entre el motor de combustión y la salida de gases a través del tubo de escape. Su tarea principal es filtrar y transformar los gases contaminantes generados por la combustión del motor en compuestos menos dañinos para el medioambiente y la salud humana.

En otras palabras, actúa como un agente de cambio químico que convierte los contaminantes, como el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos no quemados (HC), en emisiones más seguras, como el dióxido de carbono (CO₂), el nitrógeno (N2) y el agua (H₂O).

Este proceso de transformación se lleva a cabo, gracias a la presencia de metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio en el interior del catalizador a altas temperaturas. Estos metales actúan como catalizadores para las reacciones químicas que tienen lugar en su interior, permitiendo que los gases nocivos se conviertan en gases inofensivos. Además, el catalizador cuenta con una estructura interna de cerámica con microagujeros en forma de panal a través de los cuales pasan los gases, aumentando la eficiencia de las reacciones.

Por qué es importante tener un buen catalizador de coche El catalizador de coche cumple dos funciones esenciales: en primer lugar, reduce los óxidos de nitrógeno (NOx), contaminantes comunes en la combustión del motor, transformándolos en nitrógeno y oxígeno inofensivos. En segundo lugar, mediante procesos de oxidación, convierte el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no quemados (HC), productos de una combustión incompleta, en dióxido de carbono y agua, contribuyendo así a la reducción de emisiones nocivas.

Circular con un catalizador averiado puede aumentar los niveles de emisiones peligrosamente, lo que no solo perjudica el medioambiente, sino también la salud de las personas.

