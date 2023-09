Schneider Electric y STACK EMEA colaboran para impulsar el camino hacia un futuro sostenible y digital

STACK Infrastructure se ha convertido rápidamente en una empresa de infraestructura digital líder en el mundo, suministrando el primer centro de datos Rated-4/Tier-4 de Italia en Milán y ampliando su escala para establecer un precedente de infraestructura digital sostenible en toda la región EMEA Schneider Electric ha proporcionado la infraestructura física de base en el centro de datos MIL01A de STACK, incluyendo racks, SAI Galaxy VX y distribución eléctrica, junto con sus módulos EcoStruxure™ Building Operation, Power Monitoring Expert, Data Center Expert y IT Expert.

Alimentado por energía 100% renovable, operando con PUEs y WUEs bajos, y con una ética para la gestión ambiental y el impacto social positivo, STACK proporciona algunos de los centros de datos de colocación más avanzados y sostenibles en Italia y en toda la región EMEA.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, proporciona algunas de las soluciones de infraestructura física y software de base para STACK Infrastructure ("STACK") en sus instalaciones MIL01A en Milán, ayudando a la organización a impulsar el camino hacia un futuro más sostenible y digital en Italia.

STACK, el partner de infraestructuras digitales de las empresas más innovadoras del mundo y uno de los principales promotores y operadores mundiales de centros de datos, se creó en EMEA mediante la integración de tres empresas europeas consolidadas, creando un centro neurálgico de centros de datos hiperescalares sostenibles a medida y de colocación. En la actualidad, la empresa ofrece a sus clientes una capacidad de expansión flexible sin precedentes y una plataforma sostenible para el crecimiento, al mismo tiempo que trabaja con las comunidades locales para garantizar sinergias que creen valor para todos.

Sostenible por diseño

Cada centro de datos STACK funciona con energía 100% renovable, con eficiencia hídrica, eficiencia energética y sistemas de refrigeración óptimos integrados en su base de diseño. En Milán, STACK ha colaborado con Schneider Electric para impulsar el camino hacia un futuro sostenible y digital, proporcionando niveles hiperescalares de eficiencia de centros de datos que satisfacen los requisitos de infraestructura digital de las empresas. La instalación MIL01A de STACK cuenta con una eficiencia del consumo de energía, o PUE (Power Usage Effectiveness), operacional anual de ~1,3 y una eficiencia en el uso del agua, o WUE (Water Usage Effectiveness) de ~0,8. Todo ello cumpliendo las directrices térmicas ASHRAE TC9.9.

Para lograr los mayores niveles de eficiencia en su sistema de transmisión, STACK usa el SAI Galaxy™ VX de Schneider Electric, altamente eficiente, con baterías de iones de litio en sus instalaciones MIL01A, que proporciona hasta un 99% de eficiencia energética en modo eConversion™, junto con racks, unidades de aire acondicionado para salas de ordenadores (Computer Room Air Conditioning, CRAC), distribución eléctrica y aparamenta de Schneider Electric. En varias de sus instalaciones de EMEA, STACK ha implementado sus propias tecnologías de refrigeración personalizadas que le permiten recoger agua de lluvia, reduciendo su dependencia del suministro público de agua y minimizando el consumo de recursos.

El software también es fundamental para sus operaciones; en su centro de datos MIL01A, STACK utiliza la plataforma EcoStruxure™ de Schneider Electric, incluidos sus módulos Data Center Expert, EcoStruxure IT Expert y Power Monitoring Expert para obtener una visión y un control incomparables de las operaciones. Su Sistema de Gestión de Edificios (BMS), impulsado por EcoStruxure, se conecta con los sistemas eléctricos, mecánicos y otros sistemas críticos de su centro de datos, ayudando a monitorizar, automatizar y reducir el consumo de energía para un funcionamiento más eficiente y holístico.

Mediante un enfoque meticuloso del diseño y las operaciones, y aprovechando la potencia de EcoStruxure for Data Center de Schneider Electric, STACK ofrece niveles inigualables de sostenibilidad y eficiencia a sus clientes en Italia.

ESG y comunidades locales

Tanto STACK como Schneider Electric creen que, aunque hay una rápida demanda de crecimiento digital y desarrollo de centros de datos, deben asegurarse de que se están impulsando prácticas innovadoras para el desarrollo sostenible. STACK se compromete a reducir el impacto medioambiental y a aumentar el impacto social positivo, tanto a nivel global como local. Un ejemplo de cómo está impulsando la circularidad y la sostenibilidad en las comunidades locales es mediante la modernización de edificios antiguos o el despliegue de infraestructura prefabricada para reutilizar terrenos en desuso, dando apoyo a todo el ecosistema económico y digital.

Los compromisos de STACK se extienden también a los municipios cercanos, a los que aporta conexiones de fibra óptica para escuelas y administraciones locales. A través de su infraestructura digital líder en el sector en Milán, la empresa proporciona acceso a los avances tecnológicos y a una serie de beneficios para estudiantes y empresas locales. Esto incluye la formación de trabajadores locales, la creación de puestos de trabajo altamente cualificados a través de sus programas de educación STEM y diversas vías de acceso para que las personas desarrollen carreras profesionales gratificantes en los centros de datos.

"Hoy en día nuestro mundo está cada vez más digitalizado e interconectado, y es fundamental que aprovechemos el poder de los centros de datos y la infraestructura digital para un futuro más verde y sostenible", dijo Marc Garner, SVP, Secure Power Division, Schneider Electric, Europa. "Al colaborar proactivamente con organizaciones de ideas afines como STACK, con el que realmente se alinea nuestra visión sobre la DEI y la ESG, y al invertir en sostenibilidad, creemos que nuestro sector puede desempeñar un papel fundamental para acelerar la descarbonización".

"STACK considera que la sostenibilidad medioambiental y el impacto social son imperativos empresariales estratégicos", declaró Michillay Brown, Vicepresidente de ESG de STACK EMEA. "Empleamos métodos avanzados para obtener energía renovable, gestionar el consumo y conservar los recursos. Trabajar con empresas como Schneider Electric nos ayuda a ser un partner aún mejor para nuestros propios clientes".

Para más información sobre el trabajo de Schneider Electric para construir un futuro digital más sostenible y sobre los compromisos ESG de la empresa, visitar esta web.