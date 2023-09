Editeca organiza PM On 2023, el mayor evento de Project Management en la construcción

El 26 y 27 de septiembre Editeca, la escuela online especializada en arquitectura e ingeniería, organiza el mayor evento enfocado a project management dirigido al sector de la construcción, en el que se estima que se necesitarán unos 25 millones de project managers en los próximos años Editeca, la escuela de formación online para arquitectos e ingenieros anuncia la celebración de PM On 2023, el mayor evento enfocado a Project Management dirigido al sector de la Construcción. El evento tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2023 en formato online.

PM On 2023 reunirá a expertos y profesionales de primer nivel de la gestión de proyectos en la construcción para abordar las últimas tendencias y desafíos del sector. El evento contará con ocho conferencias, impartidas por ponentes nacionales e internacionales:

Manuel Villanueva, Director del Máster Construction Project Management en Editeca presentará el evento y expondrá el caso de estudio del Campus Pre-Universitario. Jorge Laborda, coordinador del Proyecto de Espai Barça presentará el caso sobre la reforma y ampliación del Spotify Camp Nou, Palau Blaugrana y urbanizaciones públicas y privadas que integran el Proyecto. Pablo Lledó, presentará éxitos y fracasos de proyectos. Comprender la causa raíz del fracaso de proyectos e identificar metodologías para el éxito. Antonio de los Campos y Guillermo Galmés hablarán de Project Management Latin America. Víctor Ruiz presentará la gestión de un proyecto histórico: El túnel del Canal de la Mancha. Manuel Andrades tratará la gestión holística en el diseño de la arquitectura industrial enfocándose en la Bodegas Beronia. Xavier González presentará la Gestión de Riesgos en proyectos, centrándose en el Aeropuerto de Berlín.

Dichas conferencias se centrarán en diferentes áreas como el enfoque PMBOK, Lean Construction y Liderazgo, Construcción 4.0, Real Estate, BIM y certificaciones.

"Estamos muy orgullosos de organizar PM On 2023, un evento que reunirá a los principales expertos en gestión de proyectos en la construcción", afirma Rafael González del Castillo, CEO de Editeca. "El evento es una oportunidad única para conocer las últimas tendencias del sector y aprender de los mejores profesionales".

Manuel Villanueva, Director del Máster en Construction Project Management en Editeca afirma: "El Project Management Institute estima que se necesitarán unos 25 millones de Project Managers en los próximos años. De ahí la importancia de profesionalizar los conocimientos en gestión de proyectos. El Máster de Editeca afronta este reto y aporta una solución de confianza".

Las inscripciones para PM On 2023 ya están abiertas. Los asistentes pueden registrarse en la web del evento: https://editeca.com/evento/evento-pm-on-2023/

