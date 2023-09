Las personas que estén pensando en jubilarse anticipadamente y no saben qué requisitos deben cumplir para poder acceder a esta modalidad de retiro laboral, pueden acudir a Instituto Santalucía. Esta es una plataforma de investigación y debate perteneciente a Santalucía Seguros que pone a disposición una tabla de jubilación por años cotizados para facilitar el cálculo de quienes desean solicitar la jubilación anticipada.

La jubilación anticipada se produce cuando una persona se jubila en un momento anterior a la edad de jubilación ordinaria, siempre y cuando ocurra como máximo 2 años antes de la edad legalmente exigida. Este plazo se extiende hasta los 4 años en caso de que no sea decisión del trabajador, como ocurre en los expedientes de regulación de empleo.

A través de su tabla de jubilación por años cotizados, las personas que tienen en mente solicitar la jubilación anticipada pueden realizar el cálculo de la cotización, con base en los meses de adelanto. A raíz de la reforma de pensiones aprobada en 2013, tanto la edad de jubilación ordinaria como anticipada irán aumentando, año tras año, hasta 2027.

En la página web de Instituto Santalucía se puede encontrar esta y otros contenidos rigurosos acerca de los procesos para acceder a la jubilación sin presentar inconvenientes.

¿Cuáles son los tipos de jubilación anticipada y qué aspectos se tienen en cuenta para su cotización? La jubilación anticipada en España puede ser voluntaria o involuntaria, por lo que resulta importante comprender cuáles son las características de cada una y realizar un cálculo según la cotización.

En el caso de los autónomos que empiezan a pensar en la jubilación anticipada, la ley permite realizarlo de forma voluntaria 2 años antes de la edad legal ordinaria y con un mínimo de 35 años cotizados. Sin embargo, esta misma normativa establece que los trabajadores autónomos no tienen la posibilidad de acceder a la jubilación forzosa o involuntaria.

Para revisar los requisitos específicos que necesitan para acceder a la jubilación voluntaria, las personas pueden visitar el blog del Instituto Santalucía y revisar la tabla de jubilación por años cotizados. Esta herramienta permite concretar la transformación de la sociedad y democratizar el acceso a un derecho fundamental para los trabajadores.