Especializarse en la selección de perfiles IT y ser parte del cambio de hoy

Los perfiles tecnológicos están coronando la lista de profesionales con mayor demanda actualmente. De hecho, incluso empresas que no son tecnológicas están en búsqueda continua de perfiles con unas características muy concretas relativas al sector IT. Buscan personas que sean especialistas en diferentes áreas con capacitación tecnológica, que tengan experiencia en DevOps, QA o Big Data.

Pese al auge de la demanda en profesionales de este sector, el proceso de reclutamiento y selección puede ser complicado si se desconocen el lenguaje y las características propias de dicha área. Por esta razón, quien tenga este reto por delante debe actualizar sus conocimientos con cursos de especialización en selección de perfiles IT, como el que ofrecemos desde ConTalento.

Todo lo necesario para el reclutamiento de perfiles tecnológicos La constante transformación y evolución tecnológica de las empresas, hace que sea necesario encontrar personas altamente capacitadas en IT. No obstante, en la actualidad la cantidad de vacantes en el mercado aún supera al número de personas especializadas. Por esta razón, es necesario que las empresas se mantengan activas en la búsqueda de personal y estén alerta hacia perfiles que destaquen y encajen con las necesidades actuales de la empresa o de cara al futuro.

¿En qué consiste el curso de especialización en selección de personal tecnológico? La selección de personas es un proceso importante en todas las empresas. De hecho, en ConTalento defienden el verdadero valor las personas y las cuidan antes y durante su carrera; estén en la empresa que estén. Sin embargo, detrás de cada profesional de recursos humanos hay métodos y conocimientos específicos que permiten elegir las candidaturas ideales según cada caso. Todo el proceso, desde la difusión de la oferta laboral, la lectura de los currículums, las entrevistas y hasta el entrenamiento de las últimas incorporaciones al equipo, requiere de conocimientos específicos. Este camino es diferente según el sector al que se dedique la empresa.

Particularmente, en el sector IT, es necesario que las personas encargadas de la selección manejen de forma básica los conceptos clave. Esto es primordial para que puedan mantener una conversación específica sobre el empleo y puedan evaluar las soft y hard skills que se buscan para cada vacante. A través del curso de especialización en selección de personal IT de ConTalento, se ofrece la capacitación necesaria para trabajar con rigor y conocimiento en el sector de la tecnología a cualquier perfil de recursos humanos.

Gracias a este curso, aprenderán estrategias de captación y retención de talento, comprensión del mercado laboral, adaptación al sector y lenguaje IT, entre otros aspectos. Será a través de una metodología 100% online y se dividirá en cinco sesiones de tres horas cada una. Contarán con una selección de ponentes especialistas en el sector de las personas en IT. Participarán, entre otras personas, Marta Aragón (Talent Lead en Cash Converters), Francisco Guerrero (Certificado en Agile ISTQB), Sara Ponce (Talent Acquisition Leader en The Workshop - Inventors of play) y Rubén Castellanos (Senior Talent Acquisition Specialist en DEKRA España).