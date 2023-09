Nace 'Up me Up': una app para buscar empleo y talento en la economía social

'Up me Up' ofrece todas las funcionalidades de las mejores apps de búsqueda de empleo, pero con un elemento transformador: los valores, elementos clave de la conexión entre las personas que buscan trabajo y las empresas que demandan estos perfiles profesionales. Esta herramienta de uso exclusivo para la economía social se presentará el 28 de septiembre a las 19.00 h en el espacio ECOOO de Madrid Comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de 'Up me Up', la nueva herramienta de intermediación laboral que va a transformar la atracción de talento y la búsqueda de empleo en la economía social. Aplicaciones para buscar trabajo hay muchas, especializada en la economía social, hasta ahora, ninguna.

'Up me up' es una herramienta innovadora que nace con vocación de transformar la sociedad añadiendo al algoritmo que conecta a las empresas oferentes de empleo con las personas que buscan trabajo un elemento vital para la economía social: los valores que hacen únicos a las empresas y a las personas. Valores que permiten alinear lo que se hace, con lo que se siente.

"Up me Up es mucho más que una herramienta para buscar trabajo. Esta app ayuda a alinear lo que sientes, lo que piensas, de qué trabajas y dónde lo haces en busca de un mundo más justo, más solidario y más sostenible para las generaciones futuras", señala José Vidal García, director general de FECOMA, una de las entidades que participa en el desarrollo del proyecto.

La sostenibilidad, la igualdad, la diversidad son algunos de los valores que, junto con los conocimientos, la experiencia y los requisitos del puesto entrarán en la fórmula del match que conectará a entidades con personas que buscan un futuro profesional en la economía social

Up me Up es una herramienta importantísima para los jóvenes que buscan un primer empleo y, también, para aquellas personas que no se sienten cómodas en su actual trabajo, y aspiran a obtener empleos de más calidad, más estables y con criterios sociales.

Por otra parte, la plataforma ayudará a afrontar retos clave para la Economía Social como son el relevo generacional y la demanda de perfiles profesionales diversos.

28 de septiembre presentación de Up me up en Madrid

El próximo día 28 de septiembre a las 19.00 h Up me Up se presentará en Madrid a instituciones, entidades de la Economía Social y a cuantas personas quieran asistir a su presentación oficial.

La cita tendrá lugar en el espacio ECOOO y estará abierta a todas las personas que quieran acercarse a descubrir la nueva app que conecta a empresas con personas que buscan trabajo en la economía social.

'Up me Up' es un proyecto impulsado, desarrollado y financiado por ECOOO, cooperativa madrileña dedicada a promover el autoconsumo de energía renovable; FACTO Cooperativa, empresa con sede en Barcelona especializada en impulsar iniciativas de transformación social, y la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA).

LIBRECOOP, cooperativa que apoya a colectivos autogestionados y entidades de la economía social y solidaria con soluciones de código abierto, ha participado realizando parte del desarrollo tecnológico.

'Up me Up' es un proyecto financiado con fondos Next Generation UE tras ser seleccionada como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.