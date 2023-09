La exposición 'Lo que tu ojo no ve', en la demarcación de Toledo del COACM

Esta herramienta de uso exclusivo para la economía social se presentará el 28 de septiembre a las 19.00 h en el espacio ECOOO de Madrid Comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de 'Up me Up', la nueva herramienta de intermediación laboral que va a transformar la atracción de talento y la búsqueda de empleo en la economía social.