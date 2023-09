La diferencia entre un colchón viscoelástico y uno de muelles ensacados, por Dormitienda

A la hora de elegir el colchón perfecto para garantizar un descanso de calidad, la variedad de opciones en el mercado puede desorientar un poco.

Sin embargo, existen dos opciones populares que han demostrado fusionar máxima comodidad y apoyo durante las horas de sueño, facilitando la elección. Más allá de la diferencia entre un colchón viscoelástico y uno de muelles ensacados, ambos ofrecen tecnologías de descanso óptimas de la mano de Dormitienda. Esta destacada empresa de fabricación y distribución de productos de descanso premium en España, ofrece una amplia gama de ambos tipos de colchones para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.

Diferencia entre un colchón viscoelástico y uno de muelles ensacados Las dos opciones líderes que han capturado la atención de los especialistas del sueño, los colchones viscoelásticos y los de muelles ensacados ofrecen características únicas que pueden influir positivamente en la calidad del descanso nocturno.

El colchón viscoelástico, hecho principalmente de espuma viscoelástica, es reconocido por su habilidad única para adaptarse al contorno del cuerpo, lo que resulta especialmente beneficioso para quienes buscan alivio de la presión en áreas como la espalda y las articulaciones. Esta espuma, sensible a la temperatura y la presión, se moldea suavemente a la forma, distribuyendo uniformemente el peso y aliviando la presión. Además, el aislamiento del movimiento es una característica notoria de estos colchones, ya que la espuma absorbe los movimientos, minimizando las perturbaciones para la otra persona.

Por su parte, los colchones de muelles ensacados destacan por su innovadora estructura de muelles independientes. Cada muelle está envuelto en su propia funda o bolsa, permitiendo que funcionen de manera independiente, lo cual brinda un máximo soporte. Los muelles responden a la presión, brindando un apoyo óptimo y una sensación de firmeza personalizada. Esto resulta en una mínima transferencia de movimiento, garantizando la independencia entre lechos y un descanso sin interrupciones.

¿Elegir colchón viscoelástico o de muelles ensacados? Según las necesidades y preferencias de cada persona o pareja, ambos tipos de colchones ofrecen distintas características, no solo en cuanto a soporte, sino también en cuanto a transpirabilidad.

La espuma viscoelástica tiende a envolver el cuerpo, creando un entorno cálido. Sin embargo, en los colchones viscoelásticos de Dormitienda, se incorpora una plancha de espuma viscoelástica con memoria inteligente, que no solo se adapta al cuerpo según la presión ejercida, sino que también está diseñada con poros abiertos que optimizan la transpiración. Esto permite un descanso fresco y cómodo, contrarrestando la retención de calor.

Los colchones de muelles ensacados, por otro lado, están configurados para promover un mayor flujo de aire. La naturaleza de los muelles ensacados individuales permite que el aire circule más libremente a través del colchón, dado que cada muelle actúa como un canal para el aire, facilitando la regulación térmica y reduciendo la acumulación de temperatura. Esto hace que los colchones de muelles ensacados sean una excelente elección para quienes tienden a sentir calor durante la noche.

Tanto si se prefiere el abrazo adaptativo de un colchón viscoelástico o como la firmeza personalizada de un colchón de muelles ensacados, Dormitienda tiene la solución perfecta, con una gama de modelos, grosores y tecnologías de descanso. Además, la garantía de cambio y la posibilidad de probar los colchones en una de las tiendas de Dormitienda brindan la tranquilidad de tomar la decisión correcta para experimentar un descanso reparador.