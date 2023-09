Los retos y oportunidades en compliance en la era posdigital, por eduMaster+

La era posdigital incorpora la tecnología como un elemento habitual de la vida cotidiana. En este contexto, la digitalización ya no es una revolución que genera asombro o temor, sino que forma parte de una nueva normalidad.

En este contexto, el compliance corporativo aborda nuevos desafíos como, por ejemplo, la protección de datos a gran escala.

Además, este aspecto de las empresas ha adquirido un papel protagonista en el mundo empresarial, denominado corporate compliance. Con respecto a esto, las empresas no solo aspiran a cumplir con regulaciones, sino que también buscan desarrollar una cultura basada en la integridad y la ética.

Desafíos actuales del compliance corporativo Hoy en día, el cumplimiento regulatorio requiere muchas decisiones corporativas, especialmente en el caso de empresas multinacionales que enfrentar regulaciones variables. En este contexto, realizar una auditoría de compliance se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar el alineamiento con las leyes vigentes.

Por otro lado, en el mundo digital actual la protección de datos y la prevención del blanqueo de capitales son desafíos críticos. Para ello, el cumplimiento de las leyes laborales y de datos es esencial. De esta manera, es posible proteger la información de una empresa.

Otra estrategia que a día de hoy resulta esencial es el benkmarching compliance. Esto permite medir el éxito de una empresa en comparación con distintos líderes en cada sector. Además, la implementación de sistemas de denuncia interna sirve para destacar la importancia de la ética empresarial dentro de una organización.

Una buena manera de estar a tono con las exigencias actuales en esta materia es buscar una certificación de compliance como, por ejemplo, las que ofrecen las normas ISO. De este modo, una empresa puede demostrar su compromiso con las mejores prácticas posibles.

Según indica un artículo publicado en eduMaster+, las herramientas de gestión de compliance han registrado una evolución rápida que permite a las organizaciones controlar y responder activamente a distintas violaciones. Ahora bien, estas herramientas no solo se centran en aspectos legales, sino que también incluyen políticas corporativas como, por ejemplo, un código de conducta que posibilite que todos los empleados estén alineados con una visión ética.

Para ello, muchas organizaciones han incorporado un compliance officer. Se trata de una profesión con mucho futuro y que ya ha cobrado una importancia vital en la estructura organizacional de distintas compañías. Estos especialistas llevan adelante una due dilligence (auditoría o investigación externa) para garantizar el cumplimiento de ciertos procedimientos y políticas.

