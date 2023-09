¿Cuáles son las 3 cosas que se deben saber antes de implementar MDM en dispositivos Apple?

En el contexto de digitalización empresarial de hoy en día, las herramientas de gestión de dispositivos también conocida como Mobile Device Management (MDM) son imprescindibles para las empresas que quieren ser más competitivas.

Aunque existe MDM para todo tipo de móviles, los dispositivos Apple tienen características y funciones especiales que permiten una implementación de MDM única. En este contexto, es primordial conocer algunos detalles de gran importancia antes de implementar soluciones de Apple MDM en cualquier organización, y apoyarse de los servicios de empresas expertas como Applivery.

3 cosas importantes antes de implementar MDM en dispositivos Apple Lo primero que se debe tener en cuenta previo al uso del Apple MDM en cualquier compañía es de qué se trata y cuáles son todas las funcionalidades y soluciones que ofrece. Aunque esto parezca obvio, existen empresas que aún no se digitalizan o no implementan herramientas digitales que les ayuden en sus procesos. Por ello, es importante que se conozca todo lo relacionado con las soluciones MDM, para poder aprovechar al máximo el potencial que estas herramientas ofrecen. La segunda cosa que se debe conocer son los problemas y necesidades de la propia organización. Para ello, es necesario realizar una evaluación puntual de lo que se necesita y lo que se quiere mejorar con un MDM, buscando no solo el bienestar general de la empresa, sino el de cada empleado con el uso de sus dispositivos Apple. Por último, es necesario prepararse para capacitar a todo el personal acerca de la implementación del MDM, haciéndole conocer los cambios que ocurrirán y la forma en que esto beneficiará a la compañía y a la seguridad de la empresa, de los datos y de los trabajadores.

Plataforma Applivery: soluciones de Apple MDM Applivery ofrece una solución de Apple MDM que ayuda a aumentar la productividad del equipo de trabajo de las empresas y agilizar su rendimiento, dándoles dispositivos Apple equipados desde el día cero. Con este servicio, las empresas pueden controlar aspectos esenciales de la gestión de dispositivos, tales como la inscripción de dispositivos, acceso a servicios Apple, distribución de apps, software y más. Gracias a Applivery MDM es posible trabajar tanto con los dispositivos corporativos proporcionados por la empresa, como con los de uso personal de los trabajadores, bajo el modelo Bring your own device (BYOD). Cabe destacar que la plataforma ofrece funciones adaptadas a cada dispositivo Apple, ya sea iPhone, iPad, Mac o Apple TV. El software permite habilitar diferentes formas de inscripción de dispositivos. Por otro lado, da la posibilidad de agrupar perfiles en diferentes políticas, las cuales se pueden aplicar en varios dispositivos al mismo tiempo, consiguiendo ahorro de tiempo y mayor eficiencia.

Las soluciones Apple MDM de Applivery ayudan a mejorar la seguridad de datos de las empresas y permiten implementar la gestión de dispositivos de una forma agradable a los usuarios, aprovechando todo el potencial de los dispositivos para el bien de la empresa.