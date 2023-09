La capacidad de su laboratorio en Madrid para fabricar audífonos ICC, detrás de la decisión de GN de ampliar la producción en España

Desde este mismo año, además de hacer reajustes y reparaciones para más de 25 países de la Unión Europea y no comunitarios, el centro de producción de GN, en España, comienza la fabricación de audífonos para Alemania, Francia e Italia La dilatada experiencia en la fabricación de audífonos -especialmente de los ICC (Invisible In Canal por sus siglas en inglés) en los que GN España es puntera a nivel mundial desde hace más de 25 años- ha hecho que la multinacional danesa apueste por ampliar su centro de producción en España, desde el que se van a fabricar, ya en 2023, audífonos que luego se adaptarán en Alemania, Francia e Italia, además de en España. Asimismo, en este centro, ubicado en Leganés (Madrid), también se realizarán reajustes y reparaciones para más de 25 países de la Unión Europea y no comunitarios.

Grupo GN ha elegido España para la fabricación y reparación de audífonos en toda Europa por la acreditada calidad de los todos los procesos operativos y por la rapidez de entrega que aporta este centro de fabricación. De hecho, los estándares de calidad con los que cuenta GN España son los más altos del grupo multinacional a nivel global.

Elemento clave en la toma de esta decisión es la no rotación de personal y, por lo tanto, la experiencia acumulada por la plantilla a lo largo de las últimas décadas. La fabricación de audífonos -especialmente de los ICC- requiere un híbrido de tecnología de última generación -componentes electrónicos cada vez más pequeños y más potentes, conectividad o la impresión 3D de las carcasas para adaptarlas al canal auditivo del paciente-, con procesos que podrían catalogarse de artesanos. "Y para eso, la experiencia de los operarios es imprescindible", asegura Julio García, director de Producción de GN España.

Teniendo en cuenta los números, con parámetros que miden la calidad, plazos de entrega y metodología de trabajo en la fabricación, el laboratorio de GN de España es el mejor de la compañía en la producción de audífonos intracanales. Ningún otro del mundo es capaz de fabricar aparatos hechos a medida tan estéticos e invisibles como los que se hacen aquí.

Que el centro de producción esté en España aporta ventajas añadidas para los audioprotesistas nacionales. "Nos permite controlar nuestra propia producción, sin salir del país, por lo que podemos dar la máxima prioridad a cualquier cambio o a cualquier urgencia que tengan nuestros clientes, acercándonos aún más a ellos", sigue el director de Producción. Por ejemplo, los audioprotesistas tienen la posibilidad de hablar directamente con los técnicos, sin intermediarios. "No estamos hablando solo de alta tecnología, estamos hablando de prestar un mejor servicio a las personas, a los profesionales, para que el usuario final esté satisfecho con sus audífonos en el menor tiempo posible", termina García.

En resumen, la acreditada experiencia de los profesionales de Grupo GN España permite que los clientes puedan cambiar cualquier característica de los audífonos intracanal en tiempo real y en contacto directo con la línea de producción. Además, esa experiencia también acorta los tiempos de fabricación, al tiempo que la cercanía, acorta los de entrega.