Las hipotecas no bajarán al menos hasta el 2025 según los expertos de Euribor.com.es

Los tipos comenzarán a bajar a mediados del año que viene pero la rebaja en las hipotecas tardará aún más La reciente decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés otro cuarto de punto hasta el 4,5% ha sido un nuevo revulsivo para el Euribor que esta semana ha alcanzado cifras no vistas desde la crisis financiera del 2008 y parece ir encaminado hasta el 4.5%.

Tras un verano tranquilo en el que se especuló con que el BCE pausase momentáneamente la subida de tipos, las recientes presiones inflacionistas han forzado a la institución presidida por Christine Lagarde a endurecer su política monetaria.

Ante este panorama desolador, en el que ahora se suma el encarecimiento del petróleo, muchos son los hipotecados que se preguntan cuándo parará de subir su cuota mensual.

Desde Euribor.com.es, su responsable Carlos López avisa "Todo parece indicar, siempre y cuando no haya un "cisne negro", que los tipos comenzarán a bajar en Europa en la segunda mitad del año que viene, como ha adelantado recientemente Luis de Guindos, con lo que probablemente a finales de año se debería alcanzar el techo del Euribor a 12 meses (el más utilizado en las hipotecas de España) para tener un final de año tranquilo y un 2024 en el que comience a bajar".

"Desgraciadamente, para que lo noten las hipotecas tardaremos un poco más ya que las revisiones se hacen cada seis o doce meses con los que algunas familias no verán como desciende su cuota mensual hasta el año 2025 como pronto".

El economista CEO de FuturFinances.com y analista de https://www.euribor.com.es, en base a las previsiones del Euribor actuales, ha simulado un cuadro de amortización para una hipoteca de 180.000 euros en septiembre de 2022, con un plazo de 25 años y un tipo variable de Euribor + 1%. Esta hipoteca costaba al mes 785 euros en sus inicios. Considerando revisiones anuales, a finales de 2023 ya se estaban pagando mensualidades superiores a los 1.000 euros, situación que continuará en 2024 pese a que estimemos que el Euribor baja al 3,75% en la recta final de 2024. Así la mensualidad de 2023 sería de 1.049 euros y la de 2024 de 1.018 euros. No sería hasta septiembre de 2025 que se podría esperar pagar menos de 1.000 euros de factura hipotecaria.