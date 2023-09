No hacer entregas a domicilio con la vuelta al cole; educar salvando el planeta

6 de cada 10 familias españolas comprarán algún producto escolar por internet este año, según un estudio.

La red de Punto Pack y Locker ofrecen una solución respetuosa con el medioambiente para esta vuelta al cole, en la que se prevé que los pedidos se dupliquen en comparación al año pasado.

El curso escolar 2023-24 empezó entre el 7 y el 12 de septiembre y, como en años anteriores, los padres y tutores están ocupados asegurándose de que sus hijos tienen todo lo que necesitan para una vuelta al colegio con éxito después de unas “grandes vacaciones”.

Según el Informe Vuelta al cole 2023 realizado por Webloyalty, las familias gastarán alrededor de 187 € para la vuelta al cole, un 30 % más que el año pasado. Este informe también prevé un incremento del 60 % de compras en comparación a 2022 y que se realicen el doble de pedidos. Además, según un reciente estudio de Privalia, el 63 % de las familias se decantan por las compras online para el próximo curso escolar.

En este contexto de incremento de los pedidos online, y pensando en los padres preocupados por el futuro de sus hijos y también por el futuro del planeta, InPost, líder europeo en logística de entrega NO a domicilio, quiere recordar el impacto medioambiental de las compras online y cómo la elección de su red híbrida de Punto Pack y Lockers ayuda a mitigarlo.

Flexibilidad y sostenibilidad La llamada logística de última milla, que la explosión del comercio electrónico ha incrementado, está en el centro del aumento general de la congestión del tráfico, del aparcamiento, así como de la contaminación acústica y atmosférica y de las emisiones de CO₂ en las grandes ciudades, con repercusiones negativas en la calidad de vida de las personas.

Las entregas a no domicilio reducen el tráfico, la contaminación atmosférica y las entregas fallidas, que usualmente se generan cuando no hay nadie en casa para recibir el paquete, porque obliga a una segunda o tercera visita, con el consiguiente desplazamiento en coche. El modelo híbrido de InPost permite a los usuarios elegir dónde quieren recibir sus pedidos online, ya que generalmente optan por puntos de recogida situados cerca de su domicilio o lugar de trabajo, Punto Pack o Lockers, al que pueden desplazarse a pie o en bicicleta para recoger su paquete, lo que supone menos desplazamientos en vehículos a motor.

Este mismo año, la consultora de proyectos climáticos, South Pole, realizó un estudio en la ciudad de Zaragoza, que estimó que las emisiones de carbono asociadas al envío de un paquete (desde el centro de distribución hasta el domicilio del usuario) alcanzan 229 g CO 2 e* bajo un modelo tradicional de envío puerta a puerta y 83 g CO 2 e* en promedio bajo el modelo de envíos a no domicilio de InPost. Concluyendo así que el valor de emisiones potencialmente evitadas es de 146 g CO 2 e por paquete, lo cual representa una reducción potencial del 64 %. “Nuestros usuarios están comprometidos con la sostenibilidad de sus envíos, por eso trabajamos junto a ellos para incrementar nuestra red de Punto Pack y Lockers para que sea más cómodo para ellos y más eficiente para el comercio electrónico”, subraya Nicola D’Elia, CEO de InPost en España, Italia y Portugal.

InPost aspira a ser NET ZERO en 2040. Los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y el plan de descarbonización de todo el grupo han sido aprobados por SBTi y están en consonancia con la agenda 2030 de la ONU para la neutralidad de carbono.

Por ello, para cuando se tenga que comprar material escolar para la vuelta al cole, se debe elegir el método de entrega con menor impacto medioambiental. Porque para que los niños sean los mejores del mundo, se debe empezar por proteger el planeta.

*Los valores se estimaron en comparación con las emisiones asociadas a un sistema de envío tradicional puerta a puerta, incorporando un enfoque de ciclo de vida y siguiendo la metodología desarrollada por South Pole, la cual se basa en las guías sobre emisiones de GEI evitadas que se presentan en marcos conceptuales desarrollados por Mission Innovation, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Estas cifras son el resultado de un promedio ponderado basado en datos recopilados para la ciudad de Zaragoza y en una encuesta realizada a 585 clientes en España, de la cual se obtuvieron 256 respuestas aplicables a ciudades con una población mayor a 100,000 habitantes.