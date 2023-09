Tres técnicas para el tratamiento en labios con ácido hialurónico; aumento de labios, hidratación y perfilado o Extreme Lips

Hoy en día, la medicina moderna no para de sorprender al mundo con sus productos innovadores que ayudan a mejorar los rasgos de la cara y de otras partes del cuerpo, siendo el tratamiento con ácido hialurónico uno de los más populares del momento, ya que proporciona múltiples beneficios de manera rápida, efectiva e indolora.

El aumento de labios con ácido hialurónico se ha convertido en una de las intervenciones más comunes de la medicina actual y se puede aplicar mediante tres técnicas diferentes; relleno, perfilado e hidratación. Desde el centro médico y estética 360Clinics cuentan con un equipo de profesionales que no solo se encarga de llevar a cabo el aumento de labios, sino también de hacer un seguimiento para garantizar una mayor eficacia.

Aspectos a considerar sobre el aumento de labios con ácido hialurónico y sus beneficios El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra presente de manera natural dentro del organismo y tiene como función retener las moléculas de agua con el objetivo de mantener una adecuada hidratación de la piel y de los tejidos.

En los últimos años, el tratamiento de aumento de labios con ácido hialurónico se ha ganado un lugar trascendental en las comunidades por los buenos resultados que proporciona. Cada intervención de este tipo, varía en función de las necesidades del paciente y de su fisiología, aunque su metodología no cambia; se efectúa mediante microinyecciones sobre los labios.

Entre los beneficios que más se destacan de este tratamiento se encuentra la posibilidad de obtener una hidratación instantánea, fortaleciendo la forma natural del labio y corrigiendo posibles asimetrías del rostro. A su vez, el aumento de labios con ácido hialurónico resulta eficiente para prevenir y reducir las arrugas de la zona peribucal, es decir, se trata de una técnica ideal para quienes desean combatir el envejecimiento facial.

Otra de las ventajas que ofrece el aumento de labios con ácido hialurónico es que sus efectos se extienden hasta por 9 meses, teniendo cambios positivos después de la primera sesión.

La importancia de iniciar un tratamiento de aumento de labios en un centro estético profesional y de experiencia Si bien el aumento de labios con ácido hialurónico no es una intervención peligrosa, resulta clave que este tipo de tratamientos se puedan llevar adelante en centros médicos-estéticos integrados por especialistas con trayectoria, los cuales conocen a la perfección cada paso que se debe realizar.

Desde 360Clinics entienden que, para cualquier aplicación facial, la confianza entre médico-paciente es fundamental. Por este motivo, la firma dispone de sesiones de valoración para asesorar y resolver todas las dudas que surjan de parte del paciente, especialmente si atraviesa por su primera experiencia en el tratamiento de aumento de labios con ácido hialurónico.

Con un equipo humano de amplio recorrido en el ámbito de la medicina estética y moderna, atención personalizada y utilización de herramientas de última generación, 360Clinics se presenta como el sitio ideal para someterse a un aumento de labios con ácido hialurónico.