Made in Málaga y Pesyr I+D ofrece innovación y soluciones tecnológicas al alcance de todos

Una de las grandes novedades de Made in Málaga es la comercialización y desarrollo de proyectos junto con empresa malagueña Pesyr I+D.

Esta última lleva varios años en el mercado de electrónica y sistemas, pregonando el ofrecimiento de soluciones tecnológicas de alta calidad tanto en el ámbito electrónico y en la monitorización y telecontrol en los sectores público e industrial.

Dicho acuerdo no solo posibilita la contratación de los servicios destacados de Pesyr I+D a través de la plataforma de marketplace, sino que visibiliza distintos procesos sumamente útiles, como el sistema de vigilancia en plantas de energía fotovoltaica, tomando en cuenta todo tipo de instalaciones.

Alta calidad en su sistema de vigilancia Made in Málaga está posicionado como un sitio de referencia para acceder a distintos productos y servicios que se brindan en Málaga. Esto es posible gracias a la política empresarial que se sustenta en la plena difusión de diversas actividades que se llevan a cabo en dicha localidad.

En esa línea, una de las firmas asociadas es Pesyr I+D. Esta última destaca por comercializar soluciones de diversa implementación para las empresas, tomando en cuenta las necesidades que estas tengan y haciendo hincapié en la atención personalizada.

Para ello, tiene como sustento distintos tipos de valores, como la sostenibilidad y el ahorro energético, la inversión permanente en I+D y el espíritu innovador, y la combinación de compromiso, ética y confidencialidad para resaltar en el mercado.

En esa línea, uno de los puntos destacados es que ofrece un sistema de vigilancia y alertas apto para dar aviso de fallos, averías y deficiencias que puedan surgir en el sistema, en el marco de las instalaciones de energía solar. En ese sentido, el valor agregado es que se puede acceder a advertencias sobre fallos de forma ágil, al tiempo que también se brindan informes periódicos sobre el funcionamiento.

Garantía y eficiencia en el sistema Uno de los objetivos que persigue Made in Málaga es potenciar a autónomos, particulares y empresas que brindan sus productos y servicios en Málaga, de forma tal que puedan ser más visibles en el mercado y lleguen a una mayor audiencia.

En esa línea se orienta la sociedad con Pesyr I+D, una firma que ofrece una amplia variedad de servicios, entre los cuales destaca la monitorización de plantas fotovoltaicas.

Cabe destacar que dicho sistema es apto para todo tipo de instalaciones, ya sean centros de amplio radio como medianos, pequeños y aislados.

La clave está dada por la posibilidad de manejo de sistema mediante una interfaz sencilla y accesible desde cualquier tipo de PC y dispositivo móvil con acceso a internet. El mismo permite un análisis permanente en tiempo real sobre averías y producción, reducción de los tiempos de reacción, maximización de la producción e integración de la información en un único sistema.

Pesyr +D abarca distintos campos de acción como el rendimiento energético, puertos, monitorización y gestión remota, solar e ingeniería, destacándose como una firma de amplia referencia en electrónica y sistemas en la ciudad. Por eso, desde Made in Málaga buscan potenciar los valores de la misma y continuar posicionándola como líder en el mercado.