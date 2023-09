Snacks para perros y gatos, en el catálogo de Can Xana

Además de la alimentación diaria, los snacks para perros y gatos son pequeñas porciones formuladas que proporcionan nutrientes adicionales. Se suelen emplear en el proceso de entrenamiento, como refuerzo positivo o como juego en el transcurso del día.

Es importante que estos snacks tengan cualidades nutricionales y naturales para que la alimentación de la mascota esté completa. En este sentido, la tienda online Can Xana ofrece diferentes versiones de premios y chuches, tanto para perros como para gatos.

¿Cuáles son los beneficios de los snacks para perros naturales? Prevenir problemas como la obesidad canina o cualquier otro asociado con la alimentación, es una de las prioridades de los dueños de un cachorro. Este cuidado se relaciona con los premios que se le dan en el transcurso del día; también conocidos como snacks, son pequeñas porciones de comida comprimida que proporcionan energía y tienen un sabor agradable.

Existen diferentes beneficios que brinda el consumo de snacks para perros, comenzando con la creación de un vínculo entre humano y mascota. Esto porque el cachorro asocia estas chuches con su buen comportamiento, así como su relación con quien se las entrega.

Ahora bien, estos snacks deben ser sanos, sin dejar a un lado el sabor que le gusta a los perros. En general, los productos orgánicos promueven la digestión, control de peso e, incluso, hay versiones hechas para reducir el sarro y el mal aliento en la mascota. Todo esto es positivo para la calidad de vida del cachorro.

Existen diferentes snacks para perros que se adaptan a la alimentación y tipo de comida que suele ingerir, los cuales están disponibles en una amplia variedad de formas, texturas y sabores.

Can Xana dispone de snacks para perros Entre las diferentes alternativas que se encuentran disponibles en esta plataforma digital, las barritas de pato de la marca Alpha Spirit están elaboradas con carne fresca. Esto garantiza que el cachorro la va a digerir de manera sencilla, además, los nutrientes originales de cada ingrediente brindan una alimentación balanceada.

Además de pato, estos son snacks multiproteicos, lo que quiere decir que contienen varias proteínas de origen animal. No obstante, se recomienda que la dosis diaria no supere el 10 % del alimento suministrado.

Otro elemento característico es que sus ingredientes no contienen cereales y harinas de huesos, lo que lo hace un snack 100 % natural.

En la plataforma digital están disponibles en presentación de 16 unidades, también se puede adquirir la caja completa, para las familias con más de un cachorro. Can Xana se especializa en la distribución de alimentos, antiparasitarios, juguetes y snacks para perros y gatos. Para conocer todas las opciones disponibles, se puede ingresar en su plataforma digital.