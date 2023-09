SolReina; contraventanas solares que van más allá de la energía fotovoltaica

El grupo asturiano SolReina ha diseñado y patentado las contraventanas solares más eficientes del mundo.

En el corazón de SolReina está la innovación y la sostenibilidad, la contraventana solar se alza como un testimonio de eficiencia y funcionalidad. Respaldada por patentes, estas contraventanas no solo cumplen su propósito convencional, sino que también aumentan la eficiencia de la generación de energía fotovoltaica en más del 40 %. En relación con cualquier instalación estática de tejado o suelo, en las mismas condiciones.

¿Cómo está transformando la contraventana solar SolReina la forma en que se ven las ventanas y cómo se aprovecha la energía solar? Eficiencia energética más allá de las ventanas La contraventana solar SolReina va más allá de ser una simple contraventana. Integra paneles solares fotovoltaicos en su diseño, lo que aumenta la eficiencia de generación de energía solar de en más del 40%, ya que pueden regular su orientación y adoptar diferentes posiciones estables, ya sea en función de la angulación de la radiación solar, para una máxima captación de dicha energía solar y también permite la máxima entrada de luz en el interior de la vivienda.

Triple funcionalidad en cada panel La contraventana solar SolReina no solo destaca por su generación de energía fotovoltaica. También ofrece una triple funcionalidad al proporcionar aislamiento térmico-acústico y una integración arquitectónica fluida. Cada panel no solo capta energía solar, sino que también mejora la eficiencia energética de los edificios al proporcionar aislamiento, y al mismo tiempo, se integra elegantemente en la estética arquitectónica.

Innovación sin complicaciones Una característica distintiva de la contraventana solar SolReina es su capacidad de instalación sin necesidad de obras. Esta innovación pionera permite la generación de energía solar sin modificar la estructura de los edificios. Esto simplifica el proceso de instalación y reduce los inconvenientes y costos asociados con las instalaciones convencionales.

Con la contraventana solar no se tendrá que realizar obras costosas en los tejados de los edificios, además se integran funcional y estéticamente en fachadas y cubiertas, donde sirven simultáneamente como material arquitectónico del edificio, generador de energía y medios de aislamiento térmico y acústico.

Sólo hay que conectar los cables de la placa de la contraventana solar a un microinversor y este a cualquier enchufe de la casa y listo. ¡Ya se está generando la propia energía verde y se está empezando a ahorrar! A partir de ahora se pagará menos todos los meses en la factura de luz con la contraventana solar SolReina.

La amortización de las instalaciones de autoconsumo es muy rápida.

Se podrá instalar en cualquier edificio, empresa u organismo público (Ayuntamientos, edificios, hospitales, colegios, universidades…) independientemente de su antigüedad o diseño.

Armonía tecnológica y estética La integración arquitectónica es una parte integral del diseño de la contraventana solar SolReina. Estas contraventanas no solo generan energía, sino que también aportan un valor estético a la fachada. Cambian la forma en que vemos la tecnología solar, convirtiendo cada ventana en una obra de arte funcional.

Abriendo ventanas a un futuro sostenible La contraventana solar SolReina no es solo una contraventana; es un símbolo de la evolución hacia un futuro más sostenible. Cada vez que se abre estas contraventanas, se está tomando medidas concretas para reducir la huella de carbono y contribuir a un mundo más limpio y consciente.

La promesa de la energía solar Las patentes respaldan la innovación. Esta solución no es solo un paso adelante en la tecnología, sino también una promesa de cómo la eficiencia y la estética pueden coexistir sin comprometer nuestra visión de un futuro sostenible.

Ofreciendo productos y soluciones a los instaladores, arquitectos y al sector de la construcción en general.

SolReina ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la construcción aportando la posibilidad de incorporar la instalación fotovoltaica a la estética del edificio y ayudando para el cumplimiento del Código Técnico de Edificación y los proyectos alcancen la eficiencia energética exigida.

Un futuro con SolReina El camino hacia un futuro más sostenible y consciente es pavimentado por innovaciones como SolReina. Estas contraventanas solares no solo generan electricidad a partir del sol, sino que también se convierten en guardianas del confort interior y embajadoras del diseño inteligente.

Al integrar la generación de energía, el aislamiento y la integración arquitectónica en un solo producto, SolReina está allanando el camino para transformar los hogares y ciudades en ciudades inteligentes o smart city donde se pretende que los ciudadanos disfruten de unas condiciones de vida excelente, gracias a una gestión eficiente y responsable de los distintos recursos y servicios exista un desarrollo sostenible de calidad.