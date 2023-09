Inmofinan explica qué es la reunificación de deudas

Cuando las personas adquieren múltiples deudas con diferentes prestamistas, la situación se puede salir de control, provocando desorganización y un caos a la hora de pagar cada una de estas. Tener una deuda es una situación desagradable para muchas personas, la cual es causa de estrés, mal humor, preocupación e incluso insomnio y ansiedad, sobre todo si se trata de una deuda grande.

Una de las soluciones a este problema es la reunificación de deudas, una estrategia financiera que ofrecen entidades como Inmofinan, con la cual pueden hacer más fácil el pago y obtener otros beneficios.

La reunificación de deudas, ¿qué es? Se trata de la agrupación en un solo préstamo de las hipotecas y préstamos que una persona haya contraído. Esto es posible gracias a una entidad mediadora que realiza las gestiones necesarias para pagar cada deuda a los prestamistas y, así, el usuario hace un solo pago mensual a esta entidad.

Existen cuatro ventajas principales de reunificar deudas. La primera es la simplicidad de realizar un solo pago mensual, en lugar de administrar múltiples pagos al mes; esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo. La segunda es la flexibilidad que ofrece esta estrategia, al permitir renegociar las deudas y mejorar sus condiciones, ya sea el plazo de pago, las cuotas o el tipo de interés.

La tercera ventaja tiene que ver con que permite ganar más tiempo para devolver el dinero prestado, de una forma ordenada, controlada, sostenible y más tranquila. Por último, la consolidación de deudas ayuda a mejorar la calificación crediticia, una vez que se empiece a pagar puntualmente la deuda reunificada. A pesar de todas sus ventajas, reunificar deudas es una decisión que se debe considerar con mucho cuidado, ya que no siempre es la mejor solución.

Inmofinan, expertos en la reunificación de deudas Por más de 15 años de trayectoria, Inmofinan ha ayudado a muchos españoles a mejorar sus condiciones de endeudamiento con sus servicios. Esta empresa se especializa en la reunificación de deudas y cuenta con un equipo experto capaz de encontrar magníficas soluciones de crédito con los bancos y negociar excelentes condiciones para sus clientes.

El servicio que ofrecen inicia con un estudio gratuito de la operación, en el que analizan el nivel de endeudamiento, los ingresos, gastos y otros aspectos. Si la reunificación de deudas es la mejor solución para el cliente, aprueban la operación y negocian con los bancos para encontrar el préstamo ideal para el caso. Cabe destacar que Inmofinan no cobra a sus clientes sin haber conseguido primero los resultados que se requieren.

Al agrupar deudas de la mano de Inmofinan, las personas no solo recuperan la comodidad y tranquilidad de realizar un solo pago mensual, sino que pueden ahorrar hasta un 70% al mes.