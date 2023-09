La asesoría de Energybox puede marcar la diferencia a la hora de ahorrar en las facturas de luz

Cuando se trata de reducir los costes de las facturas de luz, un asesoramiento adecuado, como el de Energybox, puede marcar la diferencia. Las recomendaciones de Energybox se basan en sugerencias que van dirigidas a objetivos específicos y que pueden ayudar a implementar medidas de ahorro que pueden reducir el precio de la luz hasta en un 44%.

El acompañamiento y la información correcta cobra más valor en un entorno en el que el precio final de la energía está determinado por una serie de factores que no se muestran a simple vista. Algo que, por ejemplo, puede hacer pensar a los consumidores que pagarán el megavatio por hora a 0 € cuando este precio se refleja en el mercado mayorista.

MWh a 0 € Por la forma en que está estructurado el sistema eléctrico en la Península Ibérica, puede darse la situación en que el precio de la energía se ubique en cero euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista. Pero eso no significa que las facturas de luz de los consumidores vayan a reflejar ese mismo precio, debido a que se aplican otros costes que se relacionan con los servicios de ajuste.

Se trata de los mecanismos que emplea el operador de la red eléctrica para garantizar el suministro de energía de calidad en todo el país. Parte de estos cargos, a excepción de los servicios de balance, se aplican directamente a los usuarios finales de acuerdo con su consumo.

En la tarifa, se suman peajes por el uso de la red eléctrica, que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son “precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución”.

Además, se aplican los cargos que, de acuerdo con el organismo, son los precios regulados destinados a cubrir el resto de costes regulados, que incluyen la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit.

Potencia e impuestos Además, la factura de luz contiene costes relacionados con el margen para la comercializadora por los servicios prestados y alquiler del equipo de medida. Así mismo, independientemente de si el usuario consume la energía o no, de igual modo debe pagar una tarifa que está determinada por la potencia que contrató.

Finalmente, es sobre todo ese conjunto de cargos que se calculan los impuestos. Todo lo cual aumenta la factura aunque se hayan aprovechado las horas del OIME a 0 €.