Sin Filtros Comunicación, la agencia de comunicación que nació en plena pandemia para pequeñas y medianas empresas

Sin Filtros Comunicación, nació en plena pandemia, observando que durante el confinamiento, las empresas lo primero que empezaron a eliminar como gastos fueron los gastos fijos de comunicación por sus elevados costes, Elena Batista, quien trabaja en los medios de comunicación, se le ocurrió crear una agencia “low cost”, creando packs de servicios asequibles a cualquier bolsillo sin dejar de hacer marca en la empresa.

Sin Filtros Comunicación está pensada para poder dar a conocer los negocios o marcas de pequeñas y medianas empresas e incluso autónomos. Entrando en su web, ya se puede ver el espíritu creativo de la agencia de comunicación, ya que está inspirada en la película “El Mago de Oz”, pudiendo encontrar tres tipos de packs como el “Pack Espantapájaros”, “Pack Hojalata” y “Pack Mago”, con un detalle, cada pack incluye una entrevista en televisión en el programa “Sense Control” quien dirige y presenta la misma Elena Batista.

Como dice su creadora, después hay infinitas combinaciones para personalizar lo que el cliente necesita.

Cuando terminó el confinamiento, ya estaba creada la agencia, pero no empezó a ofrecer sus servicios, hasta que las empresas no empezaran a recuperarse de esa crisis… Al cabo de unos meses empezó el movimiento, y los primeros clientes. La gran ventaja de la agencia Sin Filtros Comunicación es que no hace falta que esté ubicada en Cataluña, de donde fue creada, sino que pueden llevar a cualquier empresa de cualquier punto geográfico por la facilidad que existe de la tecnología.

Poco a poco fue ampliando los servicios, y de llevar las redes sociales a crear páginas web, rediseñar o actualizar webs que han quedado antiguas, ofreciendo grandes ideas creativas para las empresas, encontrando sinergias o colaboraciones con otras empresas y todo ello con la finalidad de hacer crecer cada una de las empresas-clientes que tiene la agencia.

El lema de la agencia es: “Sigue el camino de las baldosas amarillas y llegarás al éxito…” y en eso consisten sus servicios, en dar a conocer las empresas por el camino correcto. Para contactar directamente con ellos se puede hacer por la web, a través del correo comunicacion@sinfiltros.net o su Instagram: @sinfiltroscomunicacion.