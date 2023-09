​Ligar online sin miedo al rechazo: cómo navegar entre el amor y la vida privada siendo padre soltero

Septiembre o "la vuelta al cole" significa para muchos un nuevo comienzo, convirtiéndose prácticamente en un punto de inflexión en el año. Y si la vuelta a la rutina ya es lo suficientemente dura para la mayoría, para las familias monoparentales implica también compaginar los compromisos de sus hijos con su vida profesional y personal. A pesar de ello, es un buen momento para conocer gente nueva.





En este contexto, la aplicación de citas Badoo quiere ayudar a los padres y madres solteros a sentirse más seguros de sí mismos y a sacar el máximo partido a sus citas, ofreciéndoles un espacio seguro para conectar con personas afines que entiendan sus circunstancias. Para ello, en esta "vuelta al cole", Badoo ha pedido a @Patri_psicologa sus consejos profesionales sobre citas.

Patricia Ramírez es una de las psicólogas más apreciadas de España. Su destacada labor en la difusión profesional en las redes sociales le ha hecho merecedora del prestigioso Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Junto a ella, Badoo quiere ofrecer una guía a los padres solteros que buscan un nuevo amor y se plantean una relación estable y comprometida, ya que muchos de ellos sufren de ansiedad: el miedo a equivocarse, el dolor por los fracasos en las relaciones pasadas o el exceso de precaución pueden dificultar el camino para encontrar de nuevo el amor.

Para hacer frente a estas preocupaciones, Patricia ofrece siete consejos:

1. Define los objetivos de tu relación: aclara si buscas una relación informal o con compromiso. Si es informal, evita presentar a tus hijos y mantén un límite claro entre tu vida personal y tus responsabilidades como padre/madre. Patricia se muestra muy clara a la hora de fijar los objetivos de las citas: "Además, no lleves tu relación casual a casa cuando estés a cargo de tus hijos. Tus hijos necesitan estabilidad. Y si van a ver gente nueva entrando y saliendo de su casa, su lugar seguro, durante un periodo de tiempo, pueden sentirse inseguros, desconcertados. El hogar de tus hijos es su lugar íntimo y seguro".

2. La honestidad es la clave: cuando tengas citas online, sé transparente sobre tu situación parental y tus objetivos sentimentales. La sinceridad elimina las sorpresas y sienta las bases de una relación auténtica. Para la experta la sinceridad es imprescindible: "Al principio, cuando nos enamoramos, todo parece increíble. Sin hablar de ello, interpretamos que la persona es parecida a nosotros y que estará bien con nuestro estilo de vida. Es como si todo encaja. Pero si no quieres sorpresas, sé claro, honesto y sincero con tus valores".

3. No hables solo de tus hijos: durante las primeras citas, no dejes que el papel de padre o madre domine la conversación. Comparte todos los aspectos de tu vida para revelar la persona polifacética que eres.

4. No tengas prisa en presentarles: evita presentar a tus hijos demasiado pronto en la relación. Espera a que haya signos claros de compromiso por ambas partes, como quedar con los amigos, la familia o hacer planes de futuro juntos. Este es un punto muy importante para Patricia: "Los primeros meses, llenos de química, ideas y esperanza, pueden llevarnos a pensar que todo está rodado. Que esa persona maravillosa de la que te estás enamorando va a ser tu nuevo compañero de vida. Y puede que lo sea, pero puede que no. Tienes derecho a ilusionarte, pero sé prudente con la presentación oficial de tus hijos".

5. Hay tiempo para todo: comprende que mereces tiempo personal y la oportunidad de buscar el amor sin sentirte culpable. El equilibrio es esencial, y puedes seguir siendo un padre o madre dedicado mientras exploras nuevas relaciones. "Si estás conociendo a alguien, pero tu cabeza piensa ‘soy un mal padre, debería estar leyéndoles un cuento a mis hijos’, no disfrutarás del momento. Tienes derecho a tener tiempo para ti, a seguir siendo mujer u hombre a pesar de la maternidad y la paternidad. Disfruta del momento, conoce a esa persona maravillosa y déjate conocer" comenta Patricia.

6. Las acciones valen más: fíjate más en las acciones de tu posible pareja que en sus palabras. El compromiso se refleja en esfuerzos constantes, gestos y avances hacia objetivos mutuos.

7. No dejes que la vuelta al cole obstaculice tus citas: septiembre suele traer consigo la vuelta a la rutina con el colegio, las actividades extraescolares, el trabajo y demás. Puede resultar difícil encontrar tiempo para socializar y tener citas.

Estos son algunos consejos para superar este reto: Usa la semana en que tu expareja está a cargo de los niños para disfrutar de una vida social más activa, dedicarte a tus aficiones y planear citas.

No te sientas culpable si una cita coincide con los días en los que los niños están a tu cargo. Busca ayuda de canguros, vecinos, otros padres solteros o familiares para que te ayuden. Igual que tienes apoyo para el trabajo, también lo mereces para tu vida personal.

Aprovecha los momentos en que tus hijos tienen actividades para pasar tiempo con alguien especial.

Ligar como padre o madre soltera puede ser una experiencia desalentadora, pero con la orientación y el apoyo adecuados, se convierte en un camino de esperanza y plenitud. Como señala Patricia: “recuerda, todos los padres solteros merecen la oportunidad de encontrar el amor sin renunciar a una vida familiar satisfactoria".