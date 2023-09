Fluoxetina; cómo y cuándo usar este antidepresivo

Las enfermedades mentales son cada vez más frecuentes en la población a nivel mundial y los especialistas confirman que es una gran problemática. En particular, la depresión es un trastorno que actualmente afecta a prácticamente el cuatro por ciento de la población mundial, según los registros determinados por la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que esta puede presentarse en personas de distintas franjas etarias y que generalmente contempla diversos tipos de síntomas, como un estado de ánimo bajo y tristeza sostenida en el tiempo.

El diagnóstico de la enfermedad debe ser efectuado por un profesional médico que, además, puede optar por un tratamiento efectivo para el bienestar del paciente. En esta línea, una opción es la administración de Fluoxetina, un antidepresivo altamente efectivo, que actualmente en España no se puede conseguir en farmacias online ni sin prescripción médica. Desde lafarmacia.es, un e-commerce de venta de productos de farmacia y parafarmacia, explican con detalle todo lo que debemos saber sobre este fármaco.

Antidepresivo de alta calidad Cada vez con más ímpetu, muchos países han decidido poner el foco en la salud mental, especialmente a partir de los problemas desatados en el contexto de pandemia por covid. El encierro, la falta de progreso, las crisis económicas y el impedimento de un avance sólido en el mercado laboral son algunas de las tantas cuestiones de base que han podido ocasionar una depresión a muchas personas en los últimos años.

Ante esto, el tratamiento con Fluoxetina representa una verdadera solución para los pacientes, ya que posibilita una mejora sustancial en la calidad de vida. Además, no solo es clave para casos de depresión leves y graves, sino también para tratar la ansiedad, problemas de conducta alimentaria y trastornos obsesivos compulsivos.

Este medicamento cuenta con diversas presentaciones, como comprimidos, cápsulas y comprimidos efervescentes. En cualquiera de los casos, resulta necesario el diagnóstico y prescripción de un médico especialista, así como un seguimiento efectivo de cada situación.

¿Cuáles son las claves del tratamiento con fluoxetina? Uno de los puntos a tener en cuenta es que el medicamento es apto tanto para adultos, con presencia de episodios depresivos y bulimia nerviosa, como para niños mayores de ocho años y adolescentes, que presenten episodios depresivos sostenidos en el tiempo y que no se corrigen con terapia psicológica después de 4-6 sesiones, y en combinación con una terapia psicológica concurrente.

En cuanto a los beneficios que ofrece a sus pacientes, particularmente es altamente efectivo para disminuir la depresión, controlar la sensación de malestar permanente y superar otras sintomatologías, como tristeza y decaimiento.

A esto se le suma el valor agregado del efecto potenciado del control del hambre, lo cual impide los atracones generados por la ansiedad y, en el caso contrario, aumentar el hambre si no se tiene.

Si bien la depresión existía desde hace tiempo, hace algunos años se hizo más visible, por lo que se convirtió en un verdadero desafío para los profesionales de la salud, que trabajan en conjunto con espacios como Lafarmacia.es para brindar el mejor tratamiento posible para las personas.