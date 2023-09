El Dr. Miguel Romero ofrece tratamientos personalizados para la luxación de rótula

La rodilla tiene la función de soportar el peso del cuerpo al caminar, correr o saltar.

Por esta razón, es la articulación con más riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Una de las más comunes ocurren en la rótula. Este es uno de los cuatro huesos que conforman la articulación de la rodilla y se apoya de un relieve del hueso fémur, para formar la llamada articulación femoropatelar.

Si por algún motivo, ocurre un traumatismo o algún giro brusco de la rodilla, se puede producir una luxación de rótula. Una lesión que si no se trata de manera adecuada por primera vez, puede volverse recurrente, e incluso, dejar consecuencias a medio plazo.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la luxación de rótula? Las luxaciones se producen como resultado de un fuerte impacto o un movimiento brusco de rodilla. En la mayoría de los casos, la rótula vuelve a su posición correcta, extendiendo la rodilla o la contracción brusca del cuádriceps. Sin embargo, cuando esto no ocurre, puede deberse a complicaciones mayores como un traumatismo, el cual hace que la rótula se desplace hacia la parte externa, ocasionando una lesión del ligamento femoropatelar medial.

La patología también puede desarrollarse debido a variantes anatómicas que pueden producir inestabilidad en la rótula. Entre ellas, está tener un relieve de la tróclea (canal del fémur) aplanado, lo que disminuye la congruencia de los huesos. También, puede darse en casos de que la rótula esté en una posición más alta de lo habitual o tener una desviación de la rodilla en valgo (también conocida como piernas en X) ocasionando que la rótula se vaya hacia afuera con la flexo-extensión. Finalmente, puede aparecer debido a otras deformidades óseas como la torsión tibial, displasias rotulianas, etc.

Cuando la patología surgió debido a un traumatismo o algún movimiento brusco, el tratamiento conservador consiste en inmovilizar la rodilla en extensiones durante unas 3 semanas, seguido de sesiones de fisioterapia, esto con el objetivo de que cicatrice el ligamento femoropatelar, para luego hacer terapias específicas en el vasto interior del cuádriceps.

Cuando la luxación es cada vez más frecuente, se realizan terapias de reconstrucción del ligamento femoropatelar medial. También, se puede recurrir al tratamiento de osteotomía de la tibia, que consiste en mover de sitio la tuberosidad tibial desde su lugar de origen a un nuevo sitio, corrigiendo la altura de la rótula y el centrado en la tróclea femoral.

